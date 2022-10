Europa tremură în așteptarea iernii. Criza provocată de inflație și de dependența de gazele rusești se adâncește

Se întâmplă, de pildă, în Germania. La rândul lor, Italia, Anglia, și Ungaria se confruntă cu datorii uriașe ori cu deprecieri ale monedelor naționale, care atrag creșteri de prețuri. În cele mai afectate țări sunt și comunități mari de români.

Germania plăteşte scump pentru dependenţa crescută de gazele rusești

Germania, prima economie europeană, plăteşte scump pentru dependenţa crescută de gazele naturale venite din Rusia, care acopereau 55% din necesar.

În același timp, se confruntă o inflație mare, de 10%. Este cea mai ridicată valoare din ultimele șapte decenii. Vorbim despre țara din care românii stabiliți acolo trimit acasă cele mai mari sume de bani: peste 400 de milioane de euro în primele patru luni.

Claudiu Cazacu, consultant în strategii: „Economia lor se baza pe gaz ieftin venit din Rusia. Oficialii nemți au anunțat că vor împrumuta 200 de miliarde de euro de pe piaţă pentru a finanţa schemele de sprijin pentru companiile şi gospodăriile afectate de costurile ridicate din energie. Asta înseamnă 5% din PIB, una dintre cele mai generoase alocări la nivel european”.

Michael Munteanu, român stabilit în Germania: „Statul ne ajută foarte mult. Oamenii sunt relaxați, pentru că au încredere în guvernul german. S-au plătit bani, o singură dată, 300 de euro pentru toți cei care sunt în contract de muncă, ca un fel de ajutor pentru banii de energie. S-a mai plătit 100 de euro pe copil, pentru familii. Ca să nu intrăm într-o problemă mare cu inflația, impozitarea pe salariu se va face de la 10.300 și ceva. Până la această sumă nu se impozitează”.

Situația economică din Marea Britanie

A doua țară de unde ne vin bani, peste un miliard de euro numai anul trecut, este Marea Britanie. Și acolo situația economică este complicată. Facturile mai mari cu 54% la energie și inflația de aproape 10% îi obligă pe oameni să aleagă între hrană și plata utilităților.

Statul s-a împrumutat cu aproape 150 de miliarde de lire sterline. În același timp, pentru populație, responsabilii au venit cu plafonări de preț la utilități și cu pachete sociale.

De exemplu, mai bine de opt milioane de englezi primesc un ajutor de 650 de lire ca să-și mai acopere din cheltuieli. Câte 400 de lire vor primi și opt milioane de pensionari.

Româncă stabilită în Marea Britanie: „Fără aceste plafonări ne venea 6.000 de lire. Acum, 2.000 de lire pe an”.

Omar Ali Ratteray, beneficiar al băncii pentru alimente: „La miezul nopții mi-a intrat salariul și până să răsară soarele sunt falit din nou. Pentru că, între timp, am grijă să țin măcar luminile aprinse, am grijă de chirie și de toate cele și nu mai rămâne nimic. Abia reușesc să plutesc deasupra apei. Cei mai mulți oameni pe care îi știu sunt deja sub apă”.

Claudiu Cazacu, consultant în strategii: „Lira și-a revernit după șocul căderii, un minim istoric. Prețurile cresc din cauza energiei.

Italia folosește gaz din Africa

Ceva mai precaute, autoritățile italiene s-au orientat imediat după izbucnirea războiului și au reușit să înlocuiască mare parte din gazele naturale provenite din Rusia cu gaze aduse din Africa.

Italienii au însă o altă problemă. Datoria publică a țării este a doua cea mai ridicată din zona euro, după cea a Greciei, și ar urma să se situeze la 145,4% din PIB în 2022, potrivit experților.

Potrivit unui sondaj, trei sferturi dintre gospodăriile italiene se așteaptă la facturi usturătoare.

Felicia Rapciuc locuiește în Roma și spune că în cei 21 de ani de când s-a mutat acolo nu a plătit niciodată atât de mult pentru utilități.

Felicia Rapciuc, româncă stabilită în Italia: „Dacă anul trecut am plătit 22 de euro, partea de kw, acum am plătit 77. De trei ori mai mult decât acum exact un an. Trebuie să vedem ce va face guvernul care acum trebuie numit. S-au dat bonusuri sociale pentru persoanele care nu reușesc să susțină facturile. S-a scăzut TVA-ul la 5%, s-au scos niște taxe care erau fixe pe aceste facturi”.

Celebrele paste italiene s-au scumpit cu 20 de procente. Orașul pastelor, Gragnano, este situat chiar lângă Napoli.

Antonio Moccia, cofondatorul unei fabrici de paste: „Gazul a crescut la dublu. Energia electrică a crescut de la 8.000 de euro la 39.000 de mii de euro".

Spania vine în ajutorul populației cu pachete financiare de spijin

Și oficialii din Spania s-au orientat rapid și au reușit să negocieze un preț mai mic pentru gazul natural pe care îl importă în special din Africa.

Dependența de resursele rusești este mică, însă chiar și așa, creșterea în lanț a prețurilor se simte din plin.

Statul spaniol vine în ajutorul populației cu pachete financiare de spijin care reprezintă 2,9% din PIB. Și în aceste condiții unii sunt hotărați să nu pornească centralele la iarnă.

Localnic: „Ei bine, se pare că nu vom avea deloc căldură la iarnă. E vorba de prețul la gaze care e colosal acum. E ca și cum ai plăti o altă chirie pentru o lună într-un alt apartament”.

Inflația din Belgia a ajuns la 11,27%

Situația este tot mai grea și în Belgia. Inflația a ajuns la 11,27% . În plus, belgienii s-au trezit peste noapte cu facturi și de cinci ori mai mari. Potrivit unui sondaj recent, 45% dintre cei care muncesc sunt aproape de pragul sărăciei.

Anca Pappa, asistent social în Belgia: „O factură normală a unei familii, care în mod normal era 200-250 de euro pe lună, repartizată pentru căldură și electricitate, acum ajunge undeva la 1.000 de euro, poate peste. Ținând cont că în bugetul normal al unei familii unde sunt două salarii bune, cu doi copii, suma alocată pentru energie și căldură nu poate depăși 300 de euro maxim”.

Cei care nu își pot plăti facturile la curent sunt preluați de stat și primesc statutul de „client protejat”, iar pentru ei tariful este sub jumătatea valorii celui mai mic preț de pe piață, fără adaosuri, care sunt suportate de stat.

Anca Pappa, asistent social în Belgia: „Există, să zic așa, o armată de asistenți sociali către care te poți îndrepta să primești informații de toate genurile, în ceea ce privește economia de căldură, cum poți să economisești căldură, cum poți să faci un plan de plată. Asistentul social îți face el însuși planul de plată”.

Unii s-au mutat deja în rulote. Un bărbat ajunsese să plătească 700 de euro pe lună pentru gaz și electicitate, adică jumătate din pensie.

Jaques Sonneville, localnic: „Locuiesc în acest loc trei sferturi din timp. Mă ajută să fiu econom și fără încălzire. Cu 20 de euro pe săptămână reușesc să mă încălzesc, pot să gătesc. Am televizor, sunt bine”.

Ungaria face economie

În Ungaria vecină, economiștii estimează că rata inflației va depăși 20% în noiembrie. Creșterile uriașe de prețuri sunt cauzate și de instabilitatea monedei naționale.

Guvernul maghiar nu poate să suțină plafonările de prețuri, așa că pachetele de spijin pentru populație sunt mai mici.

Autoritățile fac însă economie pe unde pot. Teatrele, bibliotecile și ștrandurile acoperite pe timpul iernii vor fi închise. Totodată, în instituțiile publice vor fi doar 18 grade celsius.

Adrian Șimon, român stabilit în Ungaria: „În școli, în toamnă, o săptămână de vacanță ar fi trebuit să aibă. S-au comasat și va fi o vacață prelungită de iarnă din 22 decembrie până în 6 ianuarie”.

Cum peste tot este rău, Parlamentul European a cerut Comisiei pachete cu măsuri de urgență care să reducă din presiunea creșterii prețurilor din energie.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 05-10-2022 19:53