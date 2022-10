Apariție inedită a lui Vladimir Putin pe coperta unei reviste din Polonia. Cum a fost ilustrat președintele Rusiei. FOTO

Coperta revistei săptămânale Wprost a venit în contextul în care Rusia a tăiat livrările de gaze către Polonia în aprilie. La momentul respectiv, Varșovia nu a respectat cerința Rusiei de a plăti pentru acestea în ruble.

Între timp, Polonia a început să primească gaze printr-o nouă conductă în regiunea baltică, de sâmbătă. Conducta porneşte din Norvegia şi trece prin Danemarca şi Marea Baltică, a declarat operatorul polonez de gazoducte Gaz-System, potrivit Reuters, citat de News.ro.

The cover of the #Polish news magazine @TygodnikWPROST. pic.twitter.com/kQdTjoiZJi