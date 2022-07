Un elicopter în care se aflau un român, doi moldoveni și un grec s-a prăbușit în Marea Egee

Știre în curs de actualizare...

UPDATE 20:14 O a treia persoană a fost găsită inconștientă și adusă la mal.

Pe lângă român, la bord se mai aflau doi moldoveni și un traducător grec, transmie site-ul de știri grecesc ertnews.gr.

Pilotul era român și a fost găsit în viață. O altă persoană este resuscitată, iar celelalte două sunt date dispărute.

BREAKING ???????? : 4 Greek firefighters are missing after a helicopter crash into the sea off Samos island during a firefighting mission.#Greece pic.twitter.com/HF42xQsvAT