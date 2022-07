Luptă contracronometru pentru stingerea unui incendiu. Zeci de oameni s-au luptat pentru a salva o recoltă de grâu

Dacă nu reușeau, paguba ar fi fost de 50.000 de euro. Acum, polițiștii încearcă să-i gaseasca pe cei care au declanșat incendiul.

Proprietarul lanului de grâu, care se întinde pe 30 de hectare, și-a mobilizat imediat angajații, să stingă focul.

Cătălin Pavel, agricultor: Lanul de grâu din partea asta e foarte uscat. Imaginaţi-vă ce ar fi însemnat trei minute întârziere din partea colegilor mei sau dacă aş fi sunat eu mai târziu cu trei minute. Aşa a fost să fie, ne iubeşte Dumnezeu că ne-a salvat.

Cătălin Busuioc, angajat: Am venit repede la deal că ne-a sunat șeful nostru. Am venit la deal, flăcări mari, şi am dat cu lopeţi, cu ce am putut. Până la urmă a venit tractoristul cu apă. Nu puteai să respiri, era focul mare, mi-a ars şi părul.

Oamenii au sărit în ajutor cu mături și lopeți

Poliţistul din localitate a vazut flăcări pe deal şi a dat alarma în sat. Oamenii au sărit imediat în ajutor, echipați cu mături și lopeți.

Viorel Solomon, localnic: Am văzut de acasă fum pe cer, sus. Am lăsat tot şi am tăiat o creangă, un măturoi, şi am venit aici. Au ma venit şi alţii şi am păzit zarea să nu sară în grâu că mai erau doi metri. Fumul venea, căldura cocea.

A fost o luptă contracronometru pentru că vântul ar fi putut înteţi vâlvătaia.

Toader Solomon, localnic: Au alergat cu toţii mai mult pe jos, nu echipaţi cu maşină, cu ceva, fugeau.

În cele din urmă, recolta care valorează 50.000 de euro a fost salvată de această dată. Poliţiştii au demarat o anchetă şi vor încerca să afle cine se face responsabil pentru acest incendiu. De multe ori, vinovaţii nu sunt de găsit, iar fermierii rămân cu pagube însemnate în urma incendiilor de vegetaţie scăpate de sub control.

