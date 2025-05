Europa a aprobat crearea unui tribunal special pentru crimele de agresiune ale Rusiei chiar de Ziua Victoriei

În cadrul unei reuniuni care a avut loc în oraşul Liov din vestul Ucrainei, miniştrii din aproape 20 de ţări europene şi-au dat acordul politic pentru tribunal special, salutând finalizarea lucrărilor tehnice necesare pentru înfiinţarea acestuia, relatează Reuters.

Tribunalul va funcţiona în cadrul Consiliului Europei, principalul organism de supraveghere a drepturilor omului de pe continent, care a fost creat după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a susţine drepturile şi statul de drept.

Miniştrii de externe din aşa-numitul „grup principal”, format din cel puţin 37 de ţări, au semnat „Declaraţia de la Liov”, un document care marchează încheierea activităţilor efectuate pentru elaborarea instrumentelor juridice necesare pentru înfiinţarea tribunalului.

„Acest tribunal se va asigura că cei mai vinovaţi pentru agresiunea împotriva Ucrainei sunt traşi la răspundere”, a declarat şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

