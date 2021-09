Erupția vulcanului ”Cumbre Vieja” continuă. Sunt 50 de români pe insula La Palma: ”Activitatea este în plină desfășurare”

Sunt 50 de români pe insula „Palma”, din Canare, unde continuă erupția vulcanului „Cumbre Vieja”.

Lava care se scurge din crater a obligat autorităţile la noi evacuări. Până acum, 6.000 de localnici și turiști s-au văzut siliți să-și părăsească locuințele. Aproximativ 170 de case au fost distruse pe măsură ce șuvoaiele de lavă s-au scurs lent către țărm.

Specialiștii avertizează că există riscul degajării unor vapori toxici când magma incandescentă ajunge în Atlantic.

Trezit la viaţă după 50 de ani, vulcanul Cumbre Vieja erupe, fără încetare, de duminică, pe Insula la Palma.

Ovidiu Văduvescu, astronom La Palma: ”Lava a început să curgă foarte repede, prin cele trei, patru guri vulcanice, care nu sunt ca niște conuri clasice pe care le cunoaștem noi, ci sunt de-a lungul unei fisuri principale, la altitudinea de circa 1.000 de m. Se aude chiar la șapte kilometri peste munte, unde locuim, un vuiet așa, ca un huruit continuu, mai ales seara când nu sunt alte zgomote, care arată că activitatea este în plină desfășurare, actualmente prin cele nouă guri vulcanice care s-au deschis.”

Citește și Vulcanul Popocatepetl erupe din nou. A aruncat o coloană masivă de cenușă

Până acum, 6.000 din cei 80.000 de oameni care trăiesc pe insulă au fost forţaţi să-şi părăsească locuinţele.

Imaginile filmate din dronă arată două şuvoaie mari de lavă care se revarsă lent în două direcţii, pe versantul vestic al vulcanului, distrugând totul în cale. Magma incandescentă a cuprins o suprafață de peste un kilometru pătrat.

Ovidiu Văduvescu, astronom La Palma: ”170 de case înghițite de covorul acesta de lavă, care avansează cu o viteză mică. Din câte am înțeles are câțiva metri pe oră, din cauză că s-a lățit. Covorul atinge, pe alocuri, 10 metri înălțime, covorul ăsta de lavă arzândă. Ea este scuipată de vulcan la 1.000 de grade. Are peste 500 de grade chiar jos, unde a călătorit câțiva kilometri și înghite pur și simplu. Sunt niște imagini dezastruoase.”

Localnic: ”E o tragedie să vezi că oamenii își pierd proprietățile.”

Dacă lava ajunge în apele Atlanticului, avertizează experții, există riscul degajării de vapori toxici.

Localnicii au fost avertizaţi să nu se apropie de zona respectivă și, ca măsură de precauţie, autorităţile marine au instituit un perimetru de securitate, până la trei kilometri şi 700 de metri, în larg.