Peste 800 de cazuri de infectare cu Bundibugyo, o tulpină rară a virusului Ebola, pentru care nu există un tratament sau un vaccin omologat, au fost raportate în RDC, 192 dintre acestea fiind fatale.

Boala, transmisă prin fluide corporale chiar şi după moartea pacienţilor infectaţi, se răspândeşte rapid în trei provincii ale acestei ţări africane, arată datele guvernamentale.

Epidemia continuă să se extindă

„Este foarte dificil să ştim exact în ce măsură se răspândeşte epidemia... dar da, apogeul, cred eu, nu este în urma noastră, ci se află în faţa noastră", a declarat Bruno Michon, director de operaţiuni în cadrul Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IRFC), în faţa reporterilor printr-o legătură video din estul RDC.

„Ne temem că ar putea dura un an până când această boală va fi eradicată", a adăugat el.

Răspunsul la criza sanitară a fost îngreunat de lipsa centrelor de tratament şi de rezistenţa comunităţii faţă de măsurile stricte de igienă, iar oficialii din domeniul sănătăţii afirmă că, la mai bine de o lună după declararea epidemiei, amploarea reală a acesteia rămâne încă necunoscută.

Bruno Michon a declarat că echipele IFRC - care ajută la implicarea comunităţii şi la înmormântarea în condiţii de siguranţă şi demnitate a victimelor cauzate de Ebola - s-au confruntat în ultimele zile cu abuzuri verbale, ameninţări şi atacuri.

„Construirea încrederii necesită timp. E nevoie de onestitate, răbdare şi smerenie, dar în cazul acestei epidemii nu există altă opţiune, ci este o chestiune de salvare a vieţilor", a adăugat el.