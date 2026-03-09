Franţa trimite 11 nave de război, inclusiv grupul său de luptă format din portavioane, în Marea Mediterană, Marea Roşie şi, posibil, în Strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaţilor ameninţaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, o mobilizare pe care preşedintele Emmanuel Macron, aflat luni în vizită în Cipru, a calificat-o drept „fără precedent”.

„Prezența franceză, care se va desfășura din estul Mediteranei în Marea Roșie și în largul Ormuzului, va mobiliza opt fregate, două portelicoptere amfibii și portavionul nostru”, a declarat Emmanuel Macron în Cipru.

„Această mobilizare a marinei noastre este fără precedent. Ea se face, evident, împreună cu mobilizarea forțelor noastre aeriene și terestre din regiune”, a precizat șeful statului francez.

Două fregate pentru misiunea europeană Aspides

Două dintre fregate vor fi trimise în cadrul misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Marea Roșie, a precizat luni președintele francez Emmanuel Macron. „Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron după o întâlnire, în Cipru, cu președintele cipriot Nikos Christodoulides și cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis. El nu a dat mai multe detalii.

„Dorința Franței este de a contribui la dezamorsarea conflictului, la siguranța cetățenilor noștri, la siguranța partenerilor noștri și la această liberă navigație și siguranță maritimă”, a subliniat șeful statului francez.

Vizita în Cipru și cele trei obiective ale Parisului

Emmanuel Macron a declarat că a venit în Cipru cu trei obiective.

„Primul obiectiv al acestei vizite este de a marca solidaritatea deplină cu Cipru”, a declarat liderul francez. „Acesta este motivul pentru care am decis să desfășurăm o secțiune de apărare antiaeriană Mistral și să trimitem imediat fregata Languedoc” săptămâna trecută, a adăugat el.

Emmanuel Macron a precizat că Franța „își coordonează eforturile (cu Cipru) pentru a asigura securitatea cetățenilor francezi și a cetățenilor europeni din regiune, pentru a însoți operațiunile de repatriere și pentru a prevedea și consolida orice operațiune de urgență care s-ar impune”.

Al treilea obiectiv al șefului statului este „reasigurarea tuturor partenerilor” Franței.

Președintele a ținut să reitereze sprijinul francez pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit, cu care Parisul are acorduri de apărare, dar și pentru Iordania, Arabia Saudită și Irak, care au fost „destabilizate, lovite și cărora Franța le-a oferit sprijin”.

Europa încearcă să-și protejeze interesele în regiune

Astfel, Franța trimite aproximativ o duzină de nave militare, inclusiv grupul său de atac cu portavion, în Marea Mediterană, Marea Roșie și, posibil, în Strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaților amenințați de conflictul din Orientul Mijlociu.

Vorbind înainte de a vizita portavionul Charles de Gaulle, care a sosit în acest weekend în estul Mediteranei, președintele Emmanuel Macron a încercat să-și liniștească omologul cipriot după ce săptămâna trecută au fost interceptate drone care se îndreptau spre insulă.

„Când Cipru este atacat, atunci Europa este atacată”, a declarat Macron după întâlnirea cu președintele Nikos Christodoulides și cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care a avut loc la Paphos.

Odată cu afectarea rutelor maritime din Orientul Mijlociu și creșterea prețului petrolului cu mult peste 100 de dolari pe baril, puterile europene se confruntă cu problema modului în care își pot apăra interesele.

Principalele activități navale ale Uniunii Europene în regiune se concentrează pe Aspides – „Scuturi” în greacă – o misiune navală în Marea Roșie lansată la începutul anului 2024 pentru a proteja navele de atacurile militanților Houthi aliați cu Iranul, care susțin gruparea militantă palestiniană Hamas în războiul său cu Israelul.

„Mă voi alătura și eu colegilor mei europeni pentru a consolida operațiunea Aspides cu mai multe nave”, a declarat, la rândul său, premierul elen Mitsotakis, citat de Reuters. „Suntem puțini cei care participăm, dar și aici va trebui să demonstrăm solidaritatea europeană într-un mod mai practic”, a subliniat el.