Elon Musk a spus că ar putea muri „în circumstanțe misterioase” după acuzațiile unui oficial din Rusia. Reacția mamei sale

Rogozin, care acum este șeful agenției spațiale din Rusia, a mai spus într-o postare pe Twitter că Musk va fi „făcut responsabil ca un adult, indiferent de cât face pe prostul”, iar Musk a distribuit mesajul.

Șase minute mai târziu, Musk a scris: „Dacă mor în circumstanțe misterioase, mi-a părut bine să vă cunosc”, conform The Independent.

Mama lui Musk, Maye, a răspuns postării magnatului, aparent furioasă la vederea cuvintelor fiului ei. „Nu este amuzant,” a spus aceasta.

„Scuze! O să încerc din răsputeri să rămân în viață,” i-a răspuns Musk.

Sorry! I will do my best to stay alive.