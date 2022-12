Elon Musk a promis că va demisiona din fruntea companiei Twitter, în urma unui sondaj realizat pe Twitter

”Ar trebui să demisionez din poziția de șef al Twitter? Mă voi supune rezultatelor acestui sondaj.” - este mesajul lui Musk, care însoțește sondajul.

Iar rezultatele finale arată că 57,5 % dintre respondenți au votat ”DA”, iar 42,5 % ”NU”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.