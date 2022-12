Twitter a închis conturile mai multor jurnalişti care relatau despre Elon Musk și industria tehnologiei

De asemenea, conturile mai multor jurnaliști care scriau despre industria tehnologiei au fost închise.

Printre conturile suspendate se află cele ale jurnaliştilor Ryan Mac de la The New York Times, Donie O'Sullivan de la CNN, Matt Binder de la Mashable, Drew Harwell - The Washington Post, cel al comentatorului politic Keith Olbermann şi cel al lui Steve Herman, de la postul de radio Voice of America, finanţat de Guvernul american, potrivit Agerpres.ro.

Ultimul mesaj al lui Drew Harwell înainte de suspendare vorbea despre Twitter, care a închis contul unuia dintre competitorii săi, Mastodon, după publicarea unui link către propria versiune a contului @ElonJet ce monitoriza avionul lui Musk, potrivit unui tweet al reporterului NBC News Ben Collins.

Ultimul tweet al lui Keith Olbermann ruga internauţii să recreeze cuvânt cu cuvânt postarea lui Harwell şi trimitea către un articol semnat de jurnalistul independent Aaron Rupar, al cărui cont a fost de asemenea suspendat şi care l-a criticat pe Musk, care este unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, pentru ''cosplay populist''.

Ryan Mac a publicat de pe un cont de Twitter nou creat, spunând că nu a primit niciun avertisment şi nicio explicaţie în ceea ce priveşte suspendarea contului său iniţial.

''Eu scriu despre Twitter, Elon Musk şi companiile sale. Şi voi continua să fac asta'', a scris el pe Twitter. Ben Collins a confirmat într-un tweet că noul cont @MacSilenced este contul real al lui Ryan Mac.

Cele peste nouă conturi suspendate joi seară nu sunt primele dezactivate după ce au scris despre Musk.

Contul @ElonJet a fost suspendat, apoi redeschis pentru o scurtă perioadă, apoi dezactivat din nou, în ciuda promisiunii anterioare a lui Musk de a nu interfera cu acest cont.

"Angajamentul meu în favoarea libertăţii de exprimare merge până într-acolo încât nu voi interzice acel cont care îmi urmăreşte avionul, deşi acest fapt reprezintă un risc direct pentru siguranţa mea", declara Elon Musk pe Twitter pe 6 noiembrie.

Elon Musk, autodeclarat un absolutist al libertăţii de exprimate, a promis că va implementa schimbări radicale pe platforma de socializare Twitter după ce preluarea companiei urma să fie finalizată. A criticat interdicţiile aplicate de Twitter asupra unor anumite tipuri de discursuri şi a ridicat întrebarea dacă astfel de reguli nu subminează democraţia.

Luna trecută, Twitter a reactivat contul fostului preşedinte Donald Trump, cont suspendat în ianuarie 2021 pentru implicarea în incitarea unui protest violent la Capitolului Statelor Unite. Sub conducerea lui Elon Musk, compania a reactivat conturile altor utilizatori controversaţi, precum realizatorul de podcasturi cu orientare conservatoare Jordan Peterson şi republicana Marjorie Taylor Greene.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 16-12-2022