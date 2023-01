Harry stârnește reacții dure din partea talibanilor, după ce a dezvăluit că a ucis 25 de oameni în Afganistan. „Are probleme”

Talibanii l-au batjocorit pe prinț, spunând că ei au fost cei care au râs ultimii în privința Occidentului și a „perdantului cu gura mare”, Ducele de Sussex, care „a fugit imediat la palatul bunicii sale”.

Talibanii au spus că, în timp ce „piesele” lor de șah sunt învingătoarele conflictului, Harry se luptă să își mențină un loc în Familia Regală, ca răspuns la afirmațiile făcute în cartea sa autobiografică care urmează să fie lansată în curând, scrie Daily Mail.

Răspunsul aspru din partea talibanilor a urmat criticilor aduse ducelui din partea veteranilor militari și a parlamentarilor, după ce a făcut dezvăluiri de pe câmpul de luptă, unul numind scrierea sa drept o „trădare a oamenilor alături de care a luptat”.

Vorbind de la un punct de control din afara Islam Qala, un oraș de la granița cu Iranul, comandantul taliban Molavi Agha Gol, în vârstă de 32 de ani, crede că Harry caută atenție.

„Suntem încă aici, conducând, dar el a fugit la palatul bunicii sale. Este un mare ratat care a încercat să atragă atenția”, a spus Agha Gol. „Nici măcar nu cred ce a spus despre mujaheddin. Este un învins și îi este frică să meargă într-o zonă de luptă. Am făcut istorie dându-l pe el și armata lui afară din țara noastră și ar trebui să fie foarte supărat pentru asta. Nu crede orice îți spun perdanții. Văd multe știri despre el pe feedul meu de Facebook și chiar cred că a înnebunit și are nevoie imediat de un medic”, a adăugat el.

„Chiar dacă crede [că a ucis 25 de talibani], mujaheddinii noștri martirizați sunt în rai, dar prietenii lui invadatori ard în iad și sper cu adevărat că am fost în Helmand când a fost și el acolo, pentru a-l face să înțeleagă ce sunt adevărate piese de șah. Dacă este un bărbat adevărat și nu un nenorocit învins, vino din nou în Afganistan”, l-a provocat Agha Gol pe Ducele de Sussex.

Harry își considera țintele drept „piese de șah”

Prințul Harry a susținut în memoriile sale că a ucis 25 de luptători talibani în timpul celui de-al doilea turneu de serviciu în Afganistan. Este cea mai recentă dezvăluire dintr-un șir de acuzații făcute publice ale lui Harry și Meghan, care au zguduit familia regală.

Harry, care era cunoscut drept „căpitanul Wales” în armată, a scris că nu se gândea la cei uciși „ca la oameni”, ci la „piesele de șah” pe care le scotea de pe tablă.

„Piesele de șah sunt acum la putere și se luptă să-și mențină locul în propria familie”, a spus ca răspuns un oficial din Ministerul Taliban pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului.

Abul Qahar Balkhi, purtătorul de cuvânt al ministerului taliban al afacerilor externe, a declarat: „Ocuparea vestică a Afganistanului este cu adevărat un moment odios în istoria omenirii, iar comentariile prințului Harry sunt un microcosmos al traumei trăite de afgani în mâna lui, forțele de ocupație care au ucis inocenți fără să fie trași la răspundere. Unele dintre rapoartele recente care evidențiază amploarea crimelor din partea puterii aeriene străine și a raidurilor, inclusiv ale forțelor britanice, sunt cele la care a participat și Prințul Harry”.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a petrecut zece ani în armata britanică şi a participat la două misiuni în Afganistan, în 2007-2008 timp de 10 săptămâni, apoi ca pilot de elicopter în sudul acelei ţări, din septembrie 2012 până în ianuarie 2013. A demisionat în 2015 deoarece nu mai putea să participe la misiuni pe teren, scrie Agerpres.

„El susține că i-a martirizat pe talibani, dar s-ar putea să fie și civili. Dacă Anglia are un sistem și reglementări, ar trebui să investigheze și să vadă pe cine a ucis”, a declarat Molavi Keramudin, un comandant taliban din orașul central Ghor.

„Este un așa-zis prinț și nu ar trebui să meargă liber după ce a ucis civili. Nu este acceptabil. Are probleme și trece peste orice poate ca să se oprească și ca țara lui să cadă în rahat”, a spus el.

După ce a învățat cum să piloteze elicopterele Apache, Harry a fost trimis în Camp Bastion din sudul Afganistanului în 2012, unde a stat timp de 20 de săptămâni. În timp ce se afla acolo, Harry a ajutat și a oferit sprijin Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate și forțelor afgane care operează în întreaga provincie Helmand.

Cu sediul în Camp Bastion, 662 Squadron Army Air Corps, căruia îi aparținea, a zburat mai mult de o sută de misiuni deliberate de peste 2.500 de ore de zbor.

„Îmi amintesc când Mujaheddin l-a atacat pe Shorabak [Bastionul Tabărei], când am aflat că era acolo, am regretat foarte mult că nu am fost acolo”, Jamal Mujahid, membru al unității Badri a armatei talibane, o echipă sinucigașă din sudul țării, din provincia Kandahar.

„Mi-aș fi dorit să fiu în acea operațiune. Îl provoc să se întoarcă în Afganistan. Dacă este mândru că a ucis pe 25, noi i-am ucis mii și i-am dat afară”, a adăugat el.

În vara lui 2021, talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului cu o ofensivă luminoasă care a cuprins țara în câteva săptămâni, răsturnând guvernul susținut de Occident, care a fost instalat de SUA, Regatul Unit și aliații lor.

Liderii guvernului susținut de Occident au fugit din țară în timp ce forțele coaliției occidentale s-au retras din țară, culminând cu prăbușirea armatei afgane și a capturarii Kabulului de către talibani pe 15 august 2021.

În ciuda faptului că au promis un regim mai progresist decât atunci când au fost ultima dată la putere în 2001, talibanii au erodat drepturile femeilor și ale grupurilor minoritare din țară, iar recent au interzis femeilor să meargă la universitate - o mișcare care a atras condamnarea acerbă din partea comunității internaționale.

Molavi Nabi Jan, un oficial taliban din orașul Herat din vestul afganului, a declarat: „Este un idiot murdar și un șacal beat. A distrus toate podurile din spatele lui și acum încearcă doar să evite să se înece în istorie. Folosirea talibanilor și a familiei lui este ultimul său instrument pentru a-i face pe oameni să vorbească despre el. Îl cunosc foarte bine. Dumnezeu l-a lăsat pe cont propriu pentru a-i da o pedeapsă foarte mare la final”.

„El este rău. Să-i fie a dracu familia și palatele lui. A făcut o mulțime de femei afgane văduve și o mulțime de copii orfani și este mândru de asta”, a declarat un oficial din sudul provinciei Helmand pentru MailOnline, scrie Daily Mail.

Un alt oficial taliban, Anas Haqqani, a postat pe Twitter: „Dl. Harry! Cei pe care i-ai ucis nu erau piese de șah, erau oameni; aveau familii care așteptau să se întoarcă. Printre ucigașii afganilor, nu mulți au decența ta să-și dezvăluie conștiința și să-și mărturisească crimele de război. Oamenii noștri nevinovați au fost piese de șah pentru soldații tăi, liderii militari și politici. Totuși, ai fost învins în acel „joc” al „pătratului” alb și negru. Nu mă aștept ca CPI să vă cheme sau ca activiștii pentru drepturile omului să vă condamne, pentru că sunt surzi și orbi pentru voi. Dar sperăm că aceste atrocități vor fi amintite în istoria umanității”.

Răspunsul furios al talibanilor a venit după ce Harry a fost criticat și de veteranii militari și de deputați pentru conținutul cărții sale „Spare”.

Fostul colonel al armatei britanice Richard Kemp a declarat joi că memoriile amintite de ducele de Sussex echivalează cu o „trădare a oamenilor alături de care a luptat”.

Avertismentul dur al lui Kemp a venit în timp ce fostul Royal Marine Ben McBean, pe care Harry l-a salutat drept un „erou” după ce și-a pierdut un braț și un picior într-o explozie a unei bombe în timpul războiului, l-a îndemnat pe duce să „tacă”.

Între timp, colonelul Bob Stewart, un parlamentar conservator care a comandat trupele britanice în Bosnia, a criticat comentariile drept „urâte”.

„Te iubesc #PrinceHarry, dar trebuie să taci! Dacă ar fi fost oameni buni, cineva i-ar fi spus până acum să se oprească”, a postat McBean pe Twiter.

Dată publicare: 06-01-2023 14:53