Duterte a distrus zeci de autoturisme de lux pentru a-și anunța noua politică. VIDEO

Oficialul filipinez a dorit să le ofere o lecție dură celor care își cumpără autovehicule pe căi ilicite. Astfel, Duterte a asistat la distrugerea a zeci de autoturisme de lux, scrie RT.

Autoturismele depistate în trafic au fost confiscate, iar valoarea capturii depășește suma de 1,2 milioane de dolari.

Aproximativ 29 de autovehicule de ultimă generație, inclusiv modelele BMW, Jaguar, Mercedes Benz și Corvette, au fost strivite simultan de șenilele unui mastodont.

Duterte a transformat distrugerea autoturismelor confiscate într-un adevărat ceremonial, cu scopul de a le transmite un mesaj dur celor care cumpără astfel de autoturisme.

