După Putin, premierul indian îl îmbrățișează și pe Zelenski. Narendra Modi a pus jucării la altarul copiilor uciși de ruși

Modi, a cărui ţară are în mod tradiţional relaţii excelente cu Moscova, este primul premier indian care vizitează Ucraina.

El a sosit la Kiev cu trenul de noapte din Polonia, o rută tradiţională urmată de delegaţiile oficiale, deoarece avioanele civile au fost oprite la sol în Ucraina de la începutul războiului în urmă cu doi ani şi jumătate.

Modi a confirmat pe X că a ajuns la Kiev. Compania căilor ferate ucrainene a publicat un scurt video pe reţelele de socializare în care Modi poate fi văzut coborând dintr-un vagon şi salutând oficialii care îl întâmpină pe peron.

President @ZelenskyyUa and I paid homage at the Martyrologist Exposition in Kyiv.

Conflict is particularly devastating for young children. My heart goes out to the families of children who lost their lives, and I pray that they find the strength to endure their grief. pic.twitter.com/VQH1tun5ok