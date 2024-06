Dronele AI pot ucide "din fașă" noua generație de avioane stealth ale Statelor Unite

Noile avioane invizibile (stealth) ale aviației militare americane sunt sub semnul întrebării din cauza costurilor uriașe și al avantajelor pe care le oferă dronele AI.

Viitorul avion invizibil de luptă al Statelor Unite, programat să înlocuiască modelul F-22 Raptor până la sfârșitul acestui deceniu, ar putea să nu mai fie o certitudine, întrucât conducerea Air Force nu reușește să găsească un echilibru într-o lungă listă de programe de modernizare.

Noul avion stealth de luptă, dezvoltat în cadrul programului Next Generation Air Dominance (NGAD), a fost multă vreme promovat ca piesa centrală a unei noi "familii de sisteme" menite să zboare alături de o constelație de drone AI. Cu toate acestea, declarațiile recente ale oficialilor US Air Force sugerează că viitorul următorului avion-vedetă se află sub semnul întrebării.

