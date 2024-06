Stare de alertă în Rostov. Mai multe depozite petroliere sunt în flăcări după un atac cu drone | VIDEO

„Potrivit datelor preliminare, nu există victime", a scris pe Telegram Vasili Golubev, guvernatorul regiunii Rostov, care se învecinează cu Ucraina.

Ministerul rus al Situaţiilor de Urgenţă a precizat că incendiul s-a extins cuprinzând un volum de 5.000 de metri cubi de combustibil, iar câteva zeci de pompieri cu 21 de echipamente se luptă cu focul.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei. Kievul a declarat adesea că vizând infrastructura energetică, militară şi de transport a Rusiei subminează efortul de război al Moscovei.

Oraşul Azov este situat pe râul Don şi se află la aproximativ 16 kilometri de Marea Azov.

