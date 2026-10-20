Acestea aduc clarificări privind rambursarea în cazul anulărilor, atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar, potrivit News.ro. Noile norme trebuie să fie aprobate în mod oficial şi de Consiliul European, înainte de publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, urmând să se aplice de la 23 octombrie 2027, în acelaşi timp cu Regulamentul privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian.

"Marţi, PE a dat undă verde finală normelor actualizate ale UE pentru a îmbunătăţi protecţia şi informaţiile pe care pasagerii le primesc în cazul în care călătoria lor este perturbată", anunţă, marţi, Parlamentul European.

Acest Regulament va consolida protecţia drepturilor pasagerilor în toate modurile de transport, el fiind adoptat cu 652 de voturi pentru, două împotrivă şi opt abţineri.

Textul adoptat clarifică normele privind rambursarea în cazul anulărilor atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar, cum ar fi agenţii de voiaj sau platformele de rezervare online. Pasagerii au dreptul de a primi rambursarea integrală, inclusiv a oricărei taxe de intermediere, în termen de 14 zile (transportatorul aerian trebuie să transfere plata intermediarului în termen de maximum şapte zile, iar intermediarul trebuie să o transfere pasagerului în termen de încă şapte zile), arată PE într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că intermediarii trebuie să informeze pasagerii în momentul rezervării cu privire la modalităţile de rambursare aplicabile.

Formularul comun al UE

Pasagerii vor putea să depună cereri utilizând formulare standardizate de rambursare şi despăgubire sau orice formular echivalent furnizat de transportator. Formularele comune vor fi puse la dispoziţie pe site-ul web al Comisiei, în toate limbile şi pentru toate tipurile de călătorii.

Potrivit noilor norme, se permite în cazul persoanelor cu handicap şi al persoanelor cu mobilitate redusă ca o persoană însoţitoare să călătorească gratuit cu acestea pe avion, dacă prezenţa lor este necesară, aşa cum se întâmplă deja în cazul călătoriilor cu autobuzul, trenul sau vaporul.

În acelaşi timp, autorităţilor naţionale li se acordă competenţe sporite pentru investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor pasagerilor. Astfel, acestea vor putea iniţia în mod proactiv audituri, inspecţii sau interviuri cu transportatorii, nu numai după primirea plângerilor pasagerilor, se precizează în comunicat.

"Această legislaţie va îmbunătăţi protecţia pe care o primesc aceşti călători. Autorităţile naţionale se vor asigura că întreprinderile îşi îndeplinesc responsabilităţile fără acţiuni în justiţie. Pasagerii care cumpără bilete prin intermediari îşi vor păstra drepturile, iar sprijinul pentru persoanele cu mobilitate redusă va fi îmbunătăţit. Acordăm prioritate drepturilor cetăţenilor noştri, nu profiturilor companiilor aeriene", a declarat raportorul Matteo Ricci, S& D, Italia.

În 2023, Comisia a prezentat o actualizare a normelor UE care reglementează drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, cu trenul, pe mare, pe căi navigabile interioare, cu autobuzul sau cu autocarul, ca parte a pachetului privind mobilitatea pasagerilor.

Parlamentul a adoptat o actualizare specifică a drepturilor pasagerilor aerieni la începutul anului 2026.

Aproximativ 13 miliarde de pasageri care călătoresc cu avionul, trenul, autocarul, autobuzul sau feribotul în UE în fiecare an sunt acoperiţi de drepturile pasagerilor din UE. Se preconizează ca această cifră să ajungă la 15 miliarde până în 2030 şi la aproape 20 de miliarde până în 2050, potrivit datelor PE.