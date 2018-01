Două dispozitive cu explozibili au fost detonate, într-un mall din Florida

Twitter/ Josh Sidorowicz

Un centru comercial din Florida a fost evacuat după ce s-a constatat că două dispozitive cu explozibili au fost detonate. Din primele date, nu există informații că ar exista persoane rănite.

Autoritățile sosite la fața locului au constatat că dispozitivele au fost detonate pe unul dintre coridoarele principale. În plus, pompierii au descoperit un pachet suspect despre care cred că ar conține explozibili, scrie Time.com.

LATEST: Scene remains active as investigators working to determine contents of a suspicious package that remains near movie theatre inside Eagles Ridge Mall. @10NewsWTSP pic.twitter.com/MJbS64IQ14 — Josh Sidorowicz (@joshsidorowicz) January 22, 2018

Poliția a fost alertată asupra unui incendiu izbucnit într-un mall din centrul Floridei. În momentul deflagrației, 100 de persoane se aflau în incinta clădirii comerciale.

Oficialii au conturat portretul suspectului despre care cred că este „un bărbat alb de vârstă mijlocie, care în momentul incidentului purta o cămașă și o pălărie gri”.

Authorities say someone detonated an improvised explosive device in a hallway next to the entrance of JCPenney, causing damage to a drop ceiling. No one was hurt after the explosion at a Lake Wales Mall, an official said. https://t.co/2PyGw1RgKk — WKRG (@WKRG) January 22, 2018

Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz, susținând că nu există indicii care demonstreze că ar fi vorba despre un act teorist.

#BREAKING: Police are currently looking for a person of interest which has been described as Middle aged, White Male, Heavy build and a wearing a Gray shirt and Gray hat after a IED explosion at the Eagle Ridge Mall in Florida — BreakingNNow (@BreakingNNow) January 22, 2018

„Nu avem o dovadă, până în acest moment, care să indice că ar fi vorba despre un act terorist”, a declarat un oficial al Poliției, Troy Schulze. „În acest moment, verificăm imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Nu știm ce a încercat să facă această persoană. Ceilalți oameni se aflau la cumpărături și se bucurau de timpul lor liber”, a adăugat acesta.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer