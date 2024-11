ONG-urile solicită sprijin pentru sectorul neguvernamental. Avertisment privind schimbările legislative

Au trimis o scrisoare deschisă politicienilor în care le solicită să își asume public și în programele lor electorale o poziție clară și transparentă față de legislația care sprijină sectorul neguvernamental.

Documentul subliniază rolul esențial al acestor facilități fiscale pentru sprijinirea proiectelor desfășurate de ONG-uri.

750.000 de români donează prin SMS, spun reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale.

Oana Gheorghiu, cofondator „Dăruiește Viață”: „Cei mai vulnerabili oameni și copii din România, acolo unde statul român reușește foarte puțin să facă, ne temem pentru viitor și pentru asta avem nevoie să știm care este poziția partidelor politice privind legea sponsorizării, privind facilitatea fiscală de 20% și mai ales declarația 177 și privind colaborarea la care putem spera între ONG-uri.”

Mădălina Marcu, ARC: „Acționăm în sistemul de stat de sănătate, în sistemul de stat de educație, în comunitățile care au probleme, de la sărăcie până la probleme de integrare. Am acționat peste tot, în mediul rural, în servicii sociale. Organizațiile din România sunt cele care livrează 45% din serviciile sociale din România. Suntem furnizori acreditați.”

Mugurel Mărgărit, Fundația Prințesa Margareta a României:

„Noi desfășurăm programe la nivel național, ne bazăm pe sprijin din partea companiilor și din partea indivizilor. În mod particular vă pot spune despre proiectul Telefonul Vârstnicului, un proiect unde am avut peste 100.000 de apeluri în care am vorbit cu seniorii. Este extrem de emoționant să știi că seniorii apreciază pur și simplu faptul că le vorbim frumos.”

