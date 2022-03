Donald Tusk spune despre Viktor Orban că este pro-Putin. ”O izolare nu prea splendidă”

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 35

Fostul premier polonez Donald Tusk, care a ocupat și funcția de președinte al Consiliului European, a afirmat într-o postare pe Twitter că Viktor Orban este ”pro-Putin”.

Poland, Slovakia and the Czech Republic have refused to participate in a V4 meeting in Budapest. It is a protest against the pro-Putin policy of Orbán. A not so splendid isolation.