Donald Trump șochează din nou. Ce medicament ia ca să se protejeze de COVID-19

Preşedintele Donald Trump şochează din nou. Liderul de la Casă Albă a anunţat că ia hidroxiclorochină.

Acesta este un medicament pentru malarie, dar pe care el îl promovează de la începutul pandemiei pentru coronavirus, spunând că ar avea rezultate pozitive, deşi studiile ştiinţifice nu au ajuns momentan la aceeaşi concluzie.

Pe de altă parte, o companie de biotehnologie din Statele Unite a anunţat că are primele indicii conform cărora un vaccin poate „antrena” sistemul imunitar al oamenilor în lupta împotriva coronavirusului.

Donald Trump, preşedintele SUA: „Eu iau Hydroxiclorochină. Chiar acum, da. Am început să iau acest medicament acum câteva săptămâni. Vă spun ce dovezi am! Am auzit o mulțime de păreri bune despre acest medicament, singurul lucru negativ pe care l-am auzit a venit de la un studiu făcut de nişte oameni care nu sunt fani Trump”.

Potrivit presei din Statele Unite, şeful statului a spus că ia acest medicament preventiv, ca să aibă simptome mai ușoare, în cazul în care se infectează cu noul coronavirus. Trump le-a spus reporterilor că doctorul său personal nu i-a recomandat să ia medicamentul, dar a apelat la medicul oficial al Casei Albe.

Reporter: „Medicul de la Casă Albă v-a recomandat să luați acest medicament? De aceea îl luaţi?”

Donald Trump, preşedintele SUA: „Da. Medicul de la Casă Albă mi-a recomandat. L-am întrebat, ce crezi? A spus, bine, dacă vrei... Am spus că da, mi-ar plăcea să îl iau. Aș vrea să iau acest medicament. Unii spun că am ales să iau acest medicament pentru că deţin compania producătoare. Nu-i adevărat. Tot ce pot să vă spun e că momentan mă simt OK”.

Anunțul vine în condițiile în care mai multe persoane care lucrează la Casă Albă au fost testaţi pozitiv de COVID-19. Liderul american a spus că și-a făcut testul de mai multe ori şi de fiecare dată rezultatul a ieşți negativ.

Pe de altă parte, una dintre companiile care dezvoltă vaccinuri împotriva SARS-CoV-2 anunță „rezultate promițătoare” la testele pe voluntari umani. Compania americană de bitoehnologie Moderna, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, a măsurat anticorpii în organismul a opt persoane vaccinate cu noul ser. Și toți cei opt au dezvoltat anticorpi.

Dr. Tal Zaks, Chief Medical Officer, Moderna: „Aceșți anticorpi s-au dovedit a fi capabili să blocheze capacitatea virusului de a infecta celulele. Am văzut deja un răspuns imunitar la nivelul persoanelor cărora li s-a administrat acest vaccin și credem că niciunul nu este susceptibil de îmbolnăvire”.

Sună încurajator, dar încă nu se știe dacă cei cărora li s-a administrat vaccinul, adică au fost infectați cu elemente de virus neutralizat, sunt imuni la SARS-COV-2 în viitor. Așa că nu e clar dacă vaccinul conferă imunitate totală.

Până acum, la teste au participat apoape 100 de voluntari. Din iulie, ar urma să înceapă teste clinice pe scară largă, cu zeci de mii de participanți. Dacă și acestea merg bine, compania speră să scoată pe piață un vaccin eficient cel mai devreme în ianuarie anul viitor.

Însă unii specialișți avertizează: poate ar trebui să fim mai rezervați în așteptări.

Dr. Zhong Nanshan, consultant medical principal al Guvernului Chinei: „Dacă vreţi să obţineţi un vaccin perfect, ar putea să dureze ani şi ani”.

Pe de altă parte, din cauza neaşteptatei pandemii de coronavirus, peste Ocean multe femei au fost nevoite în ultima perioadă să nască acasă.

Proaspătă mămică: „Îţi dai seama că oricâte planuri ţi-ai făcut, se duc pe apa sâmbetei, pentru că nu vor decurge aşa cum ţi-ai dorit”.

În condiţiile în care există multă incertitudine în privinţa noului coronavirus, Michelle s-a temut să meargă la maternitate.

Michelle Witten, care a născut în martie: „Nu voiam să trec prin camera de gardă. În timpuri normale, ar fi fost în regulă. Dar în acele momente eram chiar paranoică”.

Nu sunt cazuri singulare. O confirmă o moaşă autorizată.

Colleen Kennedy-Schroeder, moaşă: „Cererile ne depăşesc. Avem cam trei naşteri pe zi. Oamenii îşi dau seama că este o opţiune mai sigură într-un anumit fel. Indiferent de mentalitate, poţi avea o persoană care să te sprijine. Sau din punct de vedere fizic, pentru că eviţi germenii din spital”.