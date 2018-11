Procurorul General al SUA Jeff Sessions a demisionat din funcție

Scrisoarea care conținea demisia a fost trimisă șefului de personal de la Casa Albă, John Kelly, scrie CNN.

Trump a anunţat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, în funcţia care implică şi prerogative de ministru al justiţiei, a şefului de cabinet al lui Sessions, Matthew Whitaker.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....