Adriana și soțul ei, Leandro, sunt împreună de aproximativ 19 ani și au împreună o fiică. Cei doi și-au dedicat viața găsirii mamelor lor biologice, ambele numite Maria, care i-au abandonat în copilărie, scrie Mirror.

Niciunul nu și-ar fi imaginat că femeile pe care le căutau ar fi aceeași persoană. Adriana, angajată în vânzări de cosmetice, nu își mai văzuse mama de la un an, fiind crescută de tatăl său. Leandro, șofer de camion crescut de mama vitregă, știa că și mama lui l-a abandonat la opt ani în São Paulo.

În timp ce Leandro a rămas în oraș, Adriana a plecat să lucreze ca menajeră, s-a căsătorit timp de 15 ani și a avut trei copii. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată după destrămarea căsniciei Adrianei și s-au îndrăgostit rapid, începând să locuiască împreună.

Determinată să își găsească mama, Adriana a apelat în 2014 la un post de radio specializat în reunirea rudelor pierdute. Spre surprinderea ei, mama a dezvăluit că are și un fiu pe nume Leandro, care nu o cunoștea.

La aflarea șocantă că soțul ei este, de fapt, fratele ei, Adriana a declarat: „Nu pot să cred că îmi spui asta. Leandro este soțul meu.” Ea a adăugat: „Acum mi-e frică să merg acasă și să aflu că Leandro nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult.”

Cazul cuplului se încadrează în fenomenul cunoscut drept Atracție Sexuală Genetică (GSA), care apare între „doi adulți separați în anii critici de dezvoltare și reuniți mai târziu ca adulți.”

În ciuda descoperirii șocante și a faptului că nu erau căsătoriți legal, Adriana și Leandro au declarat că vor rămâne împreună. Adriana a afirmat: „Doar moartea ne va despărți. Toate acestea s-au întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să se întâmple. Desigur, ar fi fost diferit dacă am fi știut înainte, dar nu am știut și ne-am îndrăgostit. Ne-a părut amuzant că ambele mame aveau același nume, dar este un nume comun, așa că am crezut că e o coincidență. La început am fost afectați, dar am avut o întâlnire de familie și le-am spus tuturor că vom rămâne soț și soție, indiferent de ce crede cineva. Avem atât de multe planuri împreună. Nimic nu ne va despărți. Nimic.”