Doi români, tată și fiu, eroi în Italia. Au salvat o femeie care a căzut cu mașina într-un canal cu apă. "Sunt îngerii mei"

Totul s-a întâmplat miercuri, 5 aprilie, la periferia localității Cerea, provincia Verona, în jurul orei locale 09:00.

Potrivit site-ului larena.it, femeia, pe numele ei Anna Bertolini, circula la bordul unui autoturism Fiat 600 când o anvelopă a explodat și a pierdut controlul volanului. Mașina a ajuns în apa canalului Menago.

Din fericire pentru femeie, cei doi români, care locuiesc în localitatea Ostiglia din provincia Mantova, se aflau în trecere pe acolo. Ei nu au ezitat deloc să sară în ajutorul șoferiței.

„S-a petrecut totul într-o clipă și aproape că nici n-am înțeles ce se întâmplă. Am auzit o bubuitură puternică din senin și mașina a început să derapeze.

Am încercat în toate felurile să rămân pe carosabil, dar n-am reușit și în câteva secunde m-am trezit în canal împreună cu Emily, cățeaua mea.

Apa, de care dintotdeauna am avut frică, ajunsese deja la nivelul scaunului. Am început să strig după ajutor cu toată puterea pe care o aveam în mine și, în scurt timp, am văzut că veneau spre mine doi bărbați, despre care am aflat apoi că sunt tată și fiu.

Sunt îngerii mei. Au încercat mai întâi să deschidă portiera, apoi să spargă geamul din spate. Unul dintre ei s-a și rănit.

În cele din urmă au reușit să mă scoată pe mine și pe Emily pe geamul din față”, a povestit Anna Bertolini.

După ce au pus-o pe femeie în siguranță, românii s-au întors imediat la mașină și au scos geanta acesteia și alte lucruri personale din autoturismul ei.

Apoi, ei au sunat la 112 și au cerut ajutor pentru victima accidentului rutier. La fața locului s-a deplasat o ambulanță, o mașină de pompieri și una de carabinieri.

„Sunt două persoane excepționale. În agitația momentului, am uitat să le mulțumesc. Dar o voi face în curând, având în vedere că pot să iau legătura cu ei prin intermediul fratelui meu. Îmi voi aminti mereu de ei ca fiind îngerii mei”, a mai spus Anna despre românii noștri.

Dată publicare: 07-04-2023 16:33