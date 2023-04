Doi civili au fost ucişi într-un atac aerian israelian asupra capitalei siriene Damasc

"La ora 00:15 (2115 GMT luni) inamicul israelian a efectuat un atac aerian... iar atacul s-a soldat cu moartea a doi civili", a declarat agenţia de presă de stat SANA, citând o sursă militară.

Atacul a venit din direcţia "Golanului sirian ocupat, vizând unele puncte din apropierea Damascului şi din regiunea sudică", a precizat aceasta, adăugând că apărarea aeriană a interceptat "majoritatea" rachetelor, potrivit News.ro.

⚡️Martyrs and injuries in the recent bombing of Damascus by Zionist regime warplanes.

The target in this video was a glass factory operated by civilians according to the guy speaking. pic.twitter.com/wwzCCW8dNY