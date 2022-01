Djokovic, fotografiat fără mască în 17 decembrie, adică a 2-a zi după ce a luat Covid

Potrivit Agerpres, care citează AFP, într-un comunicat difuzat pe 17 decembrie, Federaţia de tenis din Belgrad a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că "cel mai bun jucător de tenis al planetei" şi "deţinător a 20 de titluri de Mare Şlem" a înmânat chiar în acea zi cupe şi diplome tinerilor jucătorilor.

"Doar copiii au asistat la înmânarea cupelor, eveniment ce a avut loc la Novak tennis center" din Belgrad ”din cauza măsurilor sanitare legate de pandemia de coronavirus", se mai arată în comunicat.

Postarea conţine mai multe fotografii cu Djokovic alături de responsabili ai federaţiei şi 20 de adolescenţi, toţi fără mască.

Totodată, Djokovic ar fi asistat cu o zi în urmă - în ziua testului pozitiv - la un alt eveniment public: prezentarea unui timbru omagial cu chipul său de către poşta sârbă.

El a publicat câteva fotografii pe Instagram și Twitter.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool ???????? pic.twitter.com/Ww8Zma95NU