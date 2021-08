DJ-ul american Paul Johnson a murit la vârsta de 50 de ani, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19

Lumea muzicii americane este în doliu. Paul Johnson, celebrul DJ de muzică house din Chicago, s-a stins din viață, miercuri, la vârsta de 50 de ani, informează BBC.

Johnson, care în 1999 a devenit celebru pe plan internațional cu "Get Get Down", a petrecut ultimele săptămâni în spital, fiind diagnosticat cu COVID-19.

"Mândria noastră, legenda muzicii house, pe care o cunoaștem cu toții sub numele de PJ aka Paul Johnson, a murit în această dimineață, la 9 dimineața", se arată pe pagina de Facebook a artistului.

"Muzica house l-a pierdut pe cel mai mare din toate timpurile", a transmis Mixmag.

Paul Johnson a devenit cunoscut în muzica house la mijlocul anilor '90. "Get Get Down" a ajuns pe locul cinci în topul din Marea Britanie.

În 1987, artistul a fost împușcat, iar în urma acestui eveniment a rămas fără un picior. În 2010, în urma unui accident de mașină, Johnson și-a pierdut și celălalt picior.