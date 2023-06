Disperarea atinge cote maxime în Herson: "Dați-mi, vă rog, și mie o pungă! Sunt româncă de-a voastră și am băiatul pe front"

Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când localnicii au fost vizitați de voluntarii români din cadrul asociației umanitare "Fight for Freedom" din Suceava.

La apariția mașinilor care alcătuiau convoiul umanitar, localnicii au format cozi, dornici să primească de-ale gurii.

"Așa disperare pentru o pungă cu mâncare nu am văzut niciodată și cred că, de la sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial până la războiul din Ucraina, nu a mai fost o asemenea criză umanitară în Europa", a spus, într-o postare pe Facebook, Gheorghe Ignat, fost campion la lupte greco-romane și persoana care conduce asociația umanitară suceveană.

Aproximativ 3.000 de persoane din 13 sate ale regiunii Herson - unele aflate la doar 3 kilometri de linia frontului - au primit alimente, apă, produse de igienă și haine din partea voluntarilor.

Printre acestea s-a numărat și o româncă. Femeia nu doar că trăiește la limita sărăciei, dar stă și cu sufletul la gură pentru fiul ei, care apără Ucraina cu arma în mână.

"La un moment dat aud țipând pe românește din mulțime «Dați-mi, vă rog, și mie o pungă, că sunt româncă de-a voastră și am băiatul pe front...». O doamnă în vârstă își făcea loc printre ceilalți. «Îs româncă de-a voastră, îs româncă de-a voastră...». I-am întins o pungă cu alimente și am rugat-o să stea un pic de vorbă. «Cum de v-ați rătăcit pe aici, doamnă?», am întrebat-o eu. «Bărbatul m-a adus aici de 40 de ani. El a venit cu munca aici». M-am bucurat să aud vorbind românește, deși pentru acești oameni nu poți decât să fii trist", a povestit Gheorghe Ignat, cel căruia i se spune "Ursul carpatin".

S-au ascuns sub copaci

În Herson, pericolul pândește la fiecare pas, iar voluntarii români nu au fost scutiți de emoții.

"În timp ce distribuiam oamenilor ajutorul auzeam bubuitul obuzelor în apropiere, La un moment dat, am fost sfătuiți să băgăm urgent camionetele sub niște copaci mari pentru a nu putea fi văzute din drone. Totul s-a făcut la foc automat! Nu este indicat să ai grupuri mari de oameni adunați la un loc", a dezvăluit Gheorghe Ignat.

Din fericire, cei de la "Fight for Freedom" s-au întorc cu bine în țară și plănuiesc să revină cu ajutoare în Ucraina.

"Suntem acasă acum, lângă familii, pregătind logistica necesară pentru următoarele proiecte umanitare", a încheiat "Ursul carpatin".

A salvat zeci de copii orfani din Ucraina

De la începutul războiului din Ucraina, Gheorghe Ignat s-a numărat printre primii români care le-au întins o mână celor din țara vecină.

Împreună cu voluntarii de la "Fight for Freedom", "Ursul carpatin" a mers periodic în Ucraina cu ajutoare.

Facebook / Gheorghe Ignat - The Carpathian Bear

Gheorghe Ignat, un om cu sflet mare. Foto: Facebook

Cu sprijinul fostului sportiv, în această țară au ajuns tone de alimente, apă potabilă, paturi, saltele și pături.

De asemenea, femei și copii din Ucraina și-au găsit un adăpost în locațiile pe care "Fight for Freedom" le deține în județul Suceava. Printre aceștia se numără și zeci de micuți orfani.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-06-2023 08:16