Discursul puternic, în lacrimi, al unei eleve care a supraviețuit atacului din Florida

Una dintre cele mai virulente voci îi aparţine unei eleve care a supravieţuit tragediei şi care l-a criticat fără teamă pe Trump pentru legăturile sale cu puternica Asociaţie a Posesorilor de Arme.

Adolescenta Emma Gonzalez a vorbit în faţa a mii de demonstranţi adunaţi în Fort Lauderdale, Florida. Curajoasa elevă i-a inspirat pe protestatari cu discursul ei, deopotrivă emoţionant şi hotărât.

Emma: "Dacă preşedintele vine şi-mi spune că este o tragedie cumplită, care nu ar fi trebut să se întâmple, şi să continue să spună că nimic nu se poate schimba în legătură cu asta, o să îl întreb câţi bani a primit de la Asociaţia Naţională a Armelor de Foc. Către fiecare politician care primeşte donaţii de la NRA: "Să vă fie ruşine!"

Florida student Emma Gonzalez to lawmakers and gun advocates: 'We call BS' https://t.co/ylEKYGtKvc

Printre lacrimi, adolescenta a vorbit şi despre colegul care a provocat tragedia, Nikolas Cruz, un băiat de 19 ani care se afla sub tratament pentru depresie şi care ameninţase, printr-un mesaj pe YouTube, că intenţiona să devină un atacator profesionist în școli".

Here’s the speech from Marjory Stoneman Douglas High School student Emma Gonzalez at an anti-gun rally happening today in Fort Lauderdale https://t.co/CyfMnPDAvW // https://t.co/hgewZy4Cxf https://t.co/gssAmGczuH