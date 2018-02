Donald Trump și soția sa au vizitat în spital victimele atacului din Florida

Trump le-a mulțumit medicilor și asistenților care le-au oferit ajutor răniților, subliniind că munca pe care au depus-o este ”incredibilă”.

Întrebat dacă a vorbit cu victimele, liderul de la Casa Albă a confirmat acest fapt. ”Am facut-o și este foarte trist că s-a putut întâmpla așa ceva”, a explicat acesta, potrivit metro.co.uk.

După ce au vizitat victimele și au felicitat cadrele medicale, Donald Trump și soția lui, Melania, au fost și la postul de poliție din Fort Lauderdale, care au fost felicitați pentru modul în care au accționat și își vor primi ”creditele”, le-a promis președintele.

”Am fost la spital și am vorbit cu mulți părinți care sunt foarte recunosctori pentru munca pe care ați depus-o”, le-a transmis Trump.

17 persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite, după ce un fost elev al instituției de învățământ, Nikolas Cruz, în vârstă de 19 ani, a deschis focul de armă în incinta liceului Marjory Stoneman Douglas din Parkland, folosind o pușcă AR-15 pe care a cumpărat-o legal.

Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & medical professionals who responded so bravely in the face of danger: We THANK YOU for your courage! https://t.co/3yJsrebZMG pic.twitter.com/ti791dENTy