Directorul OMS: În câteva zile vom ajunge la un milion de cazuri şi 50.000 de decese

Ghebreyesus a declarat în cadrul conferinţei zilnice de presă de la Geneva că este "foarte îngrijorat" cu privire la răspânirea accelerată şi globală a virusului, transmite News.ro.

"De-a lungul ultimelor cinci săptămâni am asistat la o creştere exponenţială a numărului de cazuri noi care au ajuns aproape în fiecare ţară, teritoriu şi zonă", a spus Ghebreyesus.

"În timp ce un număr relativ scăzut de cazuri confirmate a fost raportat din Africa şi America Centrală şi de Sud, ne dăm seama că Covid-19 ar putea avea consecinţe serioase la nivel social, economic şi politic pentru aceste regiuni", a precizat el.

"Este esenţial să ne asigurăm că aceste ţări sunt bine dotate pentru a face teste şi a izola şi trata cazurile şi a identifica contactele".

WHO Director-General: "I'm deeply concerned about the rapid escalation and global spread of infection."

