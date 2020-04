Coronavirus în lume, LIVE UPDATE 1 aprilie. 865 de decese în SUA în ultimele 24 de ore

Pandemia provocată de noul coronavirus a făcut peste 42.000 de morţi în lume, dintre care aproape trei sferturi în Europa, după apariţia sa în decembrie în China, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP.

Numărul deceselor în Italia a crescut cu 837 de cazuri în ultimele 24 de ore, ajungând la un total de 12.428, a comunicat marţi Agenţia de Protecţie Civilă.



Unul dintre cele mai tragice aspecte ale acestei boli este că oamenii mor singuri, fără alinarea unui apropiat.

Michelle Bennett, fiica unei paciente decedate: „Asistenta medicală, Tatiana, m-a sunat la zece noaptea şi mi-a spus: "Mama ta respiră din ce în ce mai greu. Probabil că n-o mai duce mult." I-am spus Tatianei: "Poţi s-o ţii de mână, să-i mângîi creştetul... Să îşi imagineze că eu sunt lângă ea, că nu e singură...". Am rugat-o să stea cu ea până la sfârşit...”

Michelle a fost nevoită să-şi ia adio de la mama ei de la distanţă.

Michelle Bennett, fiica unei paciente decedate: „După 10 minute, am primit un apel video pe Face Time iar ea a ţinut telefonul în faţa ochilor mamei... Şi eu am putut să-i spun mamei cât de mult o iubesc şi că o să-mi lipsească.”

Cât despre americanii care încearcă să-şi trăiască viaţa mai departe... epidemia le-a afectat şi lor existenţa.

Brian Todd, corespondent CNN: „La camera de urgență a scăzut numărul pacienților care solicitau un tratament pentru alte afecțiuni în afară de coronavirus. În ultimele săptămâni a văzut tot mult mai puține persoane care cereau un tratament pentru atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. El spune că toți se tem că se vor infecta cu coronavirus.”

Într-un elan de solidaritate, multe companii, mici și mari, și-au ajustat liniile de producție ca să fabrice măști, viziere ori ventilatoare. Altele au adoptat sloganul zilei: "Stați acasă!", publicând versiuni modificate prin spațierea caracterelor ale unor logo-uri celebre în toate colțurile lumii.

În fiecare minut, cadrele medicale din Statele Unite duc o luptă intensă cu temutul virus. Mai au câteva zile până când vor rămâne fără ventilatoare, măști și alte echipamente de protecție. Pacienții infectați abia dacă mai au loc în spitale. Lipsa spațiului este o problemă copleșitoare.

Medic: „Trebuie să-i aliniem unul după altul, pat lângă pat. Încercăm să îi intubăm oriunde este posibil ca să salvăm viețile oamenilor.”

Asistentă medicală: „Sunt pacienți pe toate coridoarele spitalului și li se administrează oxigen. Dar și rezervele de oxigen sunt tot mai reduse. Camerele sunt pline, personalul medical este în minoritate. Doctorii se îmbolnăvesc și ei.”

Ventilatoarele sunt vitale pentru pacienţii care suferă de COVID-19.

Wettasinghe, medic: „Gândiți-vă că plămânii voștri sunt plini de lichid. E ca și cum te-ai îneca. Când ajungi în acel punct în care simți că te îneci, ai nevoie de un ventilator pentru a rămâne în viață. Dar acum rămânem fără acest echipament vital pentru oameni.”

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, spune că a devenit aproape imposibil să achiziţioneze ventilatoarele atât de necesare pentru pacienţii aflaţi în stare gravă.

Fratele guvernatorului, realizatorul CNN Chris Cuomo, a fost confirmat recent cu noul coronavirus, dar se tratează la domiciliu, de unde va continua să modereze talkshow-ul.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „Avem 50 de state care concurează să cumpere acelaşi aparat. Ajungem să licităm unii împotriva altora şi ne trezim că ne sună companiile să ne spună că uite, California a supralicitat. E ca şi când am fi pe eBay cu 50 de alte state, toţi licitând pentru un ventilator.”

Autorităţile sunt nevoite să improvizeze. Într-un spital din Virginia, de exemplu, mai multe unităţi de primire au fost ridicate în parcare. Medicii au adus aparate portabile pentru radiografii, tuburi de oxigen, iar scaunele extensibile care erau de obicei în sala de așteptare a spitalului sunt folosite că paturi pentru pacienţi.

După săptămâni întregi cu declarații contradictorii, președintele Donald Trump a spus marți seară, cu subiect și predicat, că urmează două săptămâni extrem de dificile pentru Statele Unite.

Donald Trump: „Suntem în război cu un virus mortal. Vreau ca fiecare american să fie pregătit pentru zilele grele care urmează. Ne aşteaptă două săptămâni foarte dificile.”

Specialișții imunologi se așteaptă la aproximativ 100.000 de morți.

Noul coronavirus a ucis un număr record de 865 de persoane în Statele Unite în termen de 24 de ore, potrivit bilanţului anunţat marţi seară de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP.

Această creştere spectaculoasă a ridicat la 3.873 de decese bilanţul total de la debutul pandemiei.

Statele Unite sunt de departe ţara cu cel mai mare număr de cazuri înregistrate (188.172), cu 24.743 mai multe într-o zi, potrivit datelor Universităţii Johns Hopkins, actualizate încontinuu.

Recordul numărului de morţi în 24 de ore a fost observat la 27 martie în Italia (969 decese).

Numărul persoanelor care au murit din cauza noului coronavirus în Statele Unite este mai mare decât al celor din China, epicentrul pandemiei, potrivit bilanţului oficial prezentat de China şi celui al Universităţii Johns Hopkins

Fostul preşedinte american Barack Obama a lăsat marţi să se înţeleagă că succesorul său, Donald Trump, a „respins avertismentele” privind riscurile unei pandemii de coronavirus şi l-a acuzat că neagă efectele schimbărilor climatice, conform AFP.

„Cu toţii am putut vedea consecinţele mult prea îngrozitoare provocate de cei care au respins avertismentele cu privire la o pandemie. Nu ne putem permite să suportăm alte consecinţe cauzate de cei care neagă schimbările climatice. Fiecare dintre noi, în special cei tineri, trebuie să pretindă mai mult din partea liderilor noştri la toate nivelurile şi să voteze la toamnă”, a scris pe Twitter fostul preşedinte democrat.

El a reacţionat la un articol anunţând că administraţia Trump a anulat normele cele mai exigente privind emisiile de gaze cu efect de seră de către autovehicule pe care le-a aprobat în 2012, când se afla la Casa Albă.

Ales în noiembrie 2016, Donald Trump a anunţat în iunie 2017 că retrage Statele Unite din Acordul de la Paris asupra schimbărilor climatice.

We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK