Dezvăluirea făcută de bunica teroristului din Noua Zeelandă. Mama, protejată de poliție

Pro TV

Anchetatori din mai multe ţări, inclusiv România, investighează traseul urmat de teroristul australian care a ucis 50 de oameni în două moschei din Noua Zeelandă.

Bilanţul negru a ajuns la 50 de morţi, după ce într-una dintre moschei a mai fost găsită o victimă.

La sfârşitul anului 2016, agresorul Brenton Tarrent a petrecut mai multe săptămâni în câteva ţări balcanice, dar şi în România, Ungaria şi Marea Britanie. Autorităţile de la Londra încearcă să elucideze eventualele legături ale suspectului cu extremă-dreapta britanică. Se crede că acea călătorie prin Europa i-a alimentat lui Tarrent convingerile care l-au împins la îngrozitorul atac de vineri.

Rudele şi cunoscuţii australianului de 28 de ani care a ucis vineri 50 de oameni sunt bulversaţi. Mama şi sora teroristului au fost plasate sub protecţia poliţiei.

Marie Fitzgerald, bunica atactorului: "Suntem cu toţii stupefiaţi, nu ştim ce să mai credem. În presă, se spune că a plănuit asta cu mult timp înainte, cred că-şi pierduse minţile. Îşi petrecea foarte mult timp jucând jocuri pe computer. Şi, de când a călătorit în străinătate, băiatul pe care îl ştiam eu s-a transformat complet".

Pro TV

Terry Fitzgerald, unchiul atactorului: "Ne pare atât de rău pentru victime, pentru familiile lor, nu vrem decât să ne ascundem în casă şi să nu mai dăm ochii cu nimeni".

Tarrant a fost câţiva ani instructor de fitness la sala de gimnastică din Grafton, Australia a acestei femei.

Tracey Gray, Gym Manager: "Era profesionist, punctual, te puteai baza pe el. Era un instructor foarte apreciat. Sunt cu totul şocată, n-a manifestat niciodată opinii extremiste ori o conduită dementă".

Între timp, în Christchurch rudele îndoliate încep să-i îngroape pe cei dragi, iar supravieţuitorii cauta forţa interioară ca să-şi alunge din minte calvarul trăit.

Supravieţuitor: "A tras înspre mine, dar m-am lăsat în jos și nu m-a nimerit... Atunci am fugit spre moschee și am strigat la cei dinăuntru: "Culcați-vă la pământ, e un individ cu o armă, o să vă împuște!"

Când Ahmed Khan a venit din Afganistan în Noua Zeelandă ca refugiat, cu 12 ani în urmă, spera că a lăsat în urma violenta şi moartea.

Supravieţuitor: "Un rănit mi-a cerut niște apă. I-am spus: "stai calm, poliția e aici, acum", am încercat să-l liniștesc. Dar atacatorul a revenit și în timp ce rănitul era în brațele mele, l-a împușcat din nou, în cap. Și a murit".

La rândul lui, Khaled AL Shdoki, doctorand din Arabia Saudită, credea până vineri ca Noua Zeelandă este cel mai sigur loc din lume. Însă s-a nimerit să fie în moscheea al Noor când au început să zboare gloanţele.

Khaled al-Shdokhi: "Brusc au început să se înfingă gloanţe în ziduri. Eram lângă fereastră, am spart-o şi am sărit afară, mulţi s-au luat după mine, aşa am scăpat, fugind în curtea din spate".

Tragedia din Noua Zeelandă a redeschis discuţia despre rolul rețelelor de socializare în răspândirea urii. Atacatorul şi-a filmat acţiunile şi le-a transmis în direct pe Facebook timp de 17 minute, folosindu-se de o aplicaţie creată pentru entuziaştii sporturilor extreme.

Chiar cei de la Facebook au confirmat că, în primele 24 de ore, au şters 1,5 milioane de videoclipuri la nivel global cu atacul din Noua Zeelandă.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!