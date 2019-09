Dezastru în Bahamas. Aproape jumătate dintre case, distruse de uraganul Dorian

Paradisul turistic din Bahamas este astăzi de nerecunoscut, din cauza uraganului „Dorian", care a lăsat în urmă scene șocante de devastare. Un bilanț încă preliminar indică cel puţin 7 morți, însă numărul celor dați dispăruți este mult mai mare.

Timp de aproape două zile, furtuna Dorian s-a dezlănţuit asupra arhipelagului Bahamas, iar urmările sunt dezolante. Potrivit Crucii Roşii, au fost distruse ori grav avariate aproape jumătate din casele existente pe cele 30 de insule locuite. Viiturile nu s-au retras şi zone imense sunt încă acoperite de ape.

Lia Head-Rigby, repzentanta "The Bahamian Project": Se pare că 90% din case au dispărut din zona asta. Cred că am numărat doar vreo 50 de acoperişuri în total. Va fi o cale lungă şi nu se pune problema de a repara ceva. Totul trebuie reconstruit de la zero.

Oamenii nu au curent şi nici apă curentă, iar telefoanele mobile funcţionează doar sporadic.

Supravieţuitoare: "Ne-am aşteptat aici rudele şi prietenii, sunt blocaţi acolo, pe un acoperiş şi îi aşteptăm să vină."

Mulţi localnici au trecut prin încercări supraomeneşti în lupta cu natura.

Un jurnalist a filmat eforturile propriei familii, când au evacuat casa inundată şi s-au îndreptat prin apă până la gât spre o zonă mai înaltă.

Supravieţuitor: "Furtuna a fost îngrozitoare şi nu aveam nici cea mai vagă idee că situaţia o să fie atât de gravă. A fost mai rău decât orice ne-am fi putut imagina."

Mărturiile supravieţuitorilor sunt cutremurătoare.

Supravieţuitor: "Valul a venit prin acoperiş, cred că avea peste 6 metri. Ne-am descurcat până când apa a inundat totul şi toate electrocasnicele pluteau ca într-o maşină de spălat.Soţia mea a făcut hipotermie, a stat pe dulapurile din bucătărie până când s-au dezintegrat. Am rămas lângă ea până s-a înecat."

Salvator: "L-am găsit mai întâi pe fratele meu, era agăţat de un copac şi a scăpat cu bine. Dar nu reuşim să o găsim pe soţia lui."

Patrick Oppmann, corespondent CNN: "Localnicii îşi aduc skijeturile, bărcile ca să-şi salveze vecinii, toată lumea ştie pe cineva sinistrat. Nu văd niciun reprezentant al guvernului aici. E o mobilizare ad hoc a localnicilor, oamenii se folosesc de tot ce au ca să facă faţă acestor condiţii oribile. Şi nu e deloc sigur să umbli cu bărcile în acest moment. Dar ei spun că nu se vor opri până când nu ajung la toţi cei care au nevoie de ajutor."

"Dorian" îşi face deja simţită furia pe coasta nord-estică a Floridei, cu ploaie torenţială şi rafale puternice de vânt. Furtuna a fost retrogradata la categoria 2, dar autorităţile rămân în alertă.

