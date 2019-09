Uraganul Dorian. Insula cu 50.000 de oameni acoperită de ape în proporție de 70%

”Nu arată bine și ne așteptăm la pagube catastrofale”, a declat ministrul de Finanțe Kevin Peter Turnquest despre insula Grand Bahama, relatează Bloomberg.

Porturile și aeroporturile din Grand Bahama și Insulele Abaco, din imediata apropiere, sunt inundate ori distruse, complicând astfel operațiunile de salvare a oamenilor izolați de apă. CBS News ransmite că unele persoane au fost nevoite să facă găuri în acoperișuri după ce apa le-a năvălit în case cu violență.

#HurricaneDorian has affected Bahamas heavily on Monday, with vast areas hit with #flooding, including the Grand Bahama International Airport, Freeport. ICEYE #SAR satellite image from 11:44AM local time. Please, stay safe! (Y: coastline. W: roads. Source: OpenStreetMap.) pic.twitter.com/ruXau8QhKn