Dezastrul lăsat în urmă de uraganul Dorian, în Bahamas. 11 oameni au murit

Imagini apocaliptice şi distrugeri uriaşe. Asta a lăsat în urma sa uraganul Dorian, după două zile petrecute deasupra arhipelagului Bahamas din Caraibe.

Până acum sunt 11 decese confirmate, dar numărul celor dispăruţi e mult mai mare. Furtuna a scăzut în intensitate şi se îndreaptă în orele următoare către coasta de sud-est a Statelor Unite.

Timp de aproape două zile, furtuna Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, dar abia acum se văd distrugerile lăsate în urmă. Potrivit Crucii Roşii, cel puţin 13.000 de case au fost distruse - aproape jumătate din cele existente pe insule. Viiturile nu s-au retras şi zone uriaşe sunt încă acoperite de ape.

Lia Head-Rigby, The Bahamian Project: "Se pare că 90% din case au dispărut. Cred că am numărat doar vreo 50 de acoperişuri în total. Va fi o cale lungă şi nu se pune problema de a repara ceva. Totul trebuie reconstruit de la zero."

Chiar dacă Dorian a trecut de Bahamas, operaţiunile de salvare continuă. Zeci de oameni sunt încă blocaţi în casele izolate de ape. Mulţi localnici au trecut prin încercări supraomeneşti în lupta cu natura.

Un jurnalist a filmat eforturile familiei sale - oamenii au evacuat casa inundată şi s-au îndreptat prin apa până la gât spre o zonă mai înaltă.

Supravieţuitor: "Furtuna a fost îngrozitoare şi nu aveam nici cea mai vagă idee că situaţia o să fie atât de gravă. A fost mai rău decât orice ne-am fi putut imagina."

Bilanţul victimelor creşte de la o oră la alta, iar supravieţuitorii spun poveşti înfricoşătoare.

Supravieţuitor: "Valul a venit prin acoperiş, cred că avea peste 6 metri. Ne-am descurcat până când apa a inundat totul şi toate electrocasnicele pluteau ca într-o maşină de spălat. Soţia mea a făcut hipotermie... a stat pe dulapurile din bucătărie până când s-au dezintegrat. Am rămas lângă ea... până s-a înecat."

Premierul din Bahamas spune că multe persoane sunt încă dispărute.

Salvator: "L-am găsit mai întâi pe fratele meu, era agăţat de un copac şi... a scăpat cu bine. Dar nu reuşim să o găsim pe soţia lui."

Rupert Minnis, premierul bahamian: "Trebuie să arătăm compasiune pentru familiile celor care şi-au pierdut viaţa. Să ne rugăm pentru ei."

"Dorian" se îndreaptă acum spre coasta de est a Statelor Unite. În Florida a început deja să-şi facă simţită prezenţa, cu rafale puternice de vânt şi precipitaţii. Furtuna a coborât la categoria 2, dar autorităţile au rămas în alertă.

Primarul din Jacksonville: "Staţi departe de plajă, nu ieşiţi cu maşina dacă nu este nevoie, nu e vremea potrivită pentru plimbări."

Guvernatorul statului Georgia: "Oamenii trebuie să se evacueze. Ştim că a fost vreme frumoasă, ştim că traiectoria arată că nu va lovi Georgia, dar proiecţiile noastre arată cât de aproape e."

Uraganul e aşteptat să atingă coastele americane în cursul acestei nopţi sau mâine dimineaţă.

