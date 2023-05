Dezacorduri în NATO privind aderarea Ucrainei. SUA și alte state se opun. Stoltenberg: Există puncte de vedere diferite

”Asupra acestei probleme există puncte de vedere diferite în cadrul Alianţei” Nord-Atlantice, recunoaşte Jens Stoltenberg într-o intervenţie la German Marshall Fund, la Bruxelles, potrivit AFP.

”Luarea deciziei la NATO se face prin consens”, a subliniat el.

”Voi purta în cursul zilei (de miercuri) câteva convorbiri telefonice despre calea de urmat şi modul de a răspunde ambiţiilor Ucrainei în vederea aderării sale la NATO”, a anunţat el.

❝Putin made at least 2 big strategic mistakes. 1 was to underestimate Ukrainians...but they also totally underestimated us. He didn't expect our resolve & unity to support Ukraine,❞ @NATO SecGen @jensstoltenberg tells @helenecooper. "In turn, we shouldn't underestimate Russia." pic.twitter.com/6qLmlCP3tb