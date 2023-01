Detaliul care l-a dat de gol pe Vladimir Putin. De ce a purtat pantofi cu tocuri înalte

De la a meciuri de hochei pe gheață și pozat la volanul vehiculelor militare până la călărie și pescuit cu pieptul gol, Vladimir Putin a muncit din greu pentru a cultiva percepția despre el ca un lider dur.

Vladimir Putin a făcut miercuri o vizită la Universitatea de Cercetare Lomonosov de la Vorobyovy Gory de Ziua Studenților Ruși și a pozat în mod corespunzător alături de studenți.

După publicarea imaginii oficiale de către Kremlin, mai multe persoane au observat că Vladimir Putin a optat pentru o pereche de pantofi care păreau să adauge mai mulți centimetri în plus la înălțimea lui.

Mai multe imagini cu încălțămintea purtată au provocat comentarii inevitabile care spun că Putin a dorit să evite să pară cel mai scund în comparație cu tinerii lângă care stătea.

