Descoperire șocantă a unui cuplu, într-un apartament găsit pe Airbnb: „A fost înfricoșător”

Un britanic și iubita sa au descoperit că erau spionați, atunci când s-au cazat în Totonto într-un apartament găsit pe Airbnb. Camera de filmat era ascunsă într-un ceas.

Dougie Hamilton, un bărbat din Glasgow în vârstă de de 34 de ani, a plecat în vacanță în Canada cu iubita sa. Într-una din zile, când s-au întors din oraș, bărbatul a descoperit un ceas digital în camera în care erau cazați.

Aceasta era „conectată la un cablu similar unui încărcător de telefon”. La un moment dat, a început să se uite mai atent la dispozitiv, pentru că i s-a părut „ciudat” și „suspicios”, scrie Daily Mail.

„În capul meu, m-am simțit ciudat că mă gândesc că sunt spionat. Am încercat să nu fiu suspicios, dar am simțit că e ceva ciudat. Am scos încărcătorul și am văzut că avea o baterie. După, mi-am dat seama că era o cameră de supraveghere. Nu știu dacă am fost priviți, dar mi s-a părut îngricoșător. Ceasul era îndreptat spre patul nostru, așa că ni s-a părut ceva sinistru”, a mai spus el.

Poliția a deschis o anchetă. Totodată, și echipa de securitate a Airbnb cercetează cazul.

