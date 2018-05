Declarația unui regizor celebru: Aş fi putut să fiu un mare criminal în serie

Getty

Lars Von Trier şi-a făcut luni prima apariţie după şapte ani pe covorul roşu de la Cannes.

Las von Trier, considerat un maestru al artei provocării, care a revenit la Festivalul de la Cannes după o pauză de şapte ani cauzată de o declaraţie controversată despre Hitler, a stârnit noi polemici marţi seară, la o zi după proiecţia celui mai recent film al său, "The House That Hack Built", o peliculă a cărei violenţă exacerbată a determinat numeroşi spectatori să renunţe la vizionare şi să părăsească sala de proiecţie, relatează Agerpres AFP.

Afişând un tremurat vizibil şi recunoscând că "propriul (lui) infern este anxietatea", cineastul danez s-a declarat bucuros că atât de multe persoane au părăsit sala, dezgustate de personajul principal al filmului, un criminal în serie interpretat de Matt Dillon. "Dacă ucizi un copil, trebuie să fie ceva deranjant", a declarat Lars von Trier.

Filmul său conţine secvenţe şocante - copii care sunt ucişi, femei cu sânii decupaţi, care sunt apoi transformaţi în portofele. "Încerc întotdeauna să merg cât mai departe. Ar fi lipsit de onestitate dacă nu aş face-o. Lucrurile care se întâmplă în viaţa reală, inclusiv cele mai rele, ar trebui şi ar putea să fie filmate", a mai spus cineastul danez. "Aş fi putut să fiu un mare criminal în serie", a insistat el.

"Am avut însă destul de mult control asupra mea pentru a nu merge în această direcţie. Nu am ucis niciodată pe nimeni, dar, dacă ar trebui să o fac, victima mea ar fi un jurnalist", a concluzionat cineastul danez, sorbind dintr-o bere, într-o vilă din Cannes, în faţa unui grup de jurnalişti.

Recompensat la Cannes în anul 2000 cu trofeul Palme d'Or pentru filmul "Dancer in the Dark", Lars von Trier a recunoscut că a fost nevoit să analizeze partea cea mai întunecată a sufletului său pentru a scrie rolul dedicat personajului principal din "The House That Jack Built". "Pun câte ceva din mine în toate personajele mele. Însă pentru Jack, este evident. El se vede ca pe un artist, şi eu la fel", a declarat regizorul danez.

Însă acest fel nu este o reacţie la fenomenul #MeToo, a insistat cineastul, acuzat el însuşi de hărţuire sexuală de cântăreaţa Bjork, actriţa principală din "Dancer in the Dark". "Problema (acestei mişcări, n.r.) este că oamenii sunt condamnaţi fără să existe cea mai mică judecată", a spus Lars von Trier, negând încă o dată că ar fi hărţuit-o pe cântăreaţa islandeză.

Spunând că s-a simţit "foarte rănit" după ce a fost declarat persona non grata la Cannes în 2011, pentru "glume" despre Hitler, pe care le-a făcut în timpul unei conferinţe de presă ocazionate de premiera filmului său "Melancholia", Lars von Trier a pus sub semnul întrebării sentimentul de vinovăţie pe care francezii îl resimt atunci când vorbesc despre Al Doilea Război Mondial. "Am fost foarte naiv, pentru că Franţa are o mare problemă cu trecutul ei, ştiţi, mă refer la Guvernul de la Vichy, care a deportat evrei", a adăugat cineastul danez.

"Ar fi fost mai bine dacă (ar fi glumit despre Hitler) în Germania", a mai spus el, subliniind faptul că nici măcar Harvey Weinstein nu a fost declarat persona non grata, în pofida acuzaţiilor de hărţuire sexuală şi viol formulate împotriva lui de aproximativ 100 de femei.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer