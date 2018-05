Cannes 2018. Regizorii Spike Lee și Lars von Trier au revenit pe Croazetă

A fost seara regizorilor cu greutate pe Croazetă. Spike Lee şi Lars von Trier şi-au prezentat cele mai noi filme, în cadrul festivalului de film de la Cannes.

Dacă primele cronici demolează pelicula danezului, comedia satirică a lui Spike Lee are deja o mulţime de susţinători, pentru Palme d'Or.

Spike Lee şi-a făcut apariţia în paşi de dans pe covorul roşu, la proiecţia filmului său Blackkkansman. Într-un sacou sclipitor, înzorzonat cu inele şi coliere şi purtând un adidas alb şi unul negru, Lee i-a eclipsat pe actorii din distribuţie, care au optat pentru banale ţinute de gală.

Blackkkansman le-a plăcut atât de mult criticilor şi cinefililor, încât ovaţiile n-au contenit şase minute după genericul de final.

Descrisă drept "îndrăzneaţă şi subtilă", pelicula spune povestea adevărată a unui poliţist de culoare din Colorado care a reuşit, în anii '70, să se infiltreze în temuta organizaţie Ku Klux Klan. A câştigat încrederea extremiştilor prin discuţii telefonice, iar la acţiuni a trimis în locul lui un coleg alb. Criticilor nu le-au scăpat accentele anti-Trump din film.

O cu totul altă impresie a făcut, tot aseară, filmul "The House That Jack Built", proiectat în afara competiției. Pelicula cu Matt Dillon marchează revenirea la Cannes a controversatului regizor danez Lars Von Trier. În ultimii 7 ani fusese "personna non grata" la Cannes, după ce, în cursul unei conferinţe de presă din cadrul festivalului, şi-a exprimat, în glumă, admiraţia pentru Adolf Hitler.

Pelicula urmăreşte un criminal în serie extrem de inteligent de-a lungul a 12 ani - presaraţi de asasinate sângeroase. Criticii cred că, de data aceasta, Von Trier a mers prea departe cu provocările, mai ales că dă impresia că îşi simpatizează personajul. Scenele de o violentă insuportabilă au provocat dezertări în masă din sală în cursul proiecţiei.

În altă ordine de idei, defilarea pe covorul roşu a inclus un moment de fronda. Actriţa Kristen Stewart şi-a scos pantofii când a urcat treptele Palatului, într-o încălcare ostentativă a regulii impuse doamnelor de a purta tocuri pe covorul roşu.