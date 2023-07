Decizia NATO care l-a înfuriat pe Zelenski. Președintele Ucrainei a răbufnit într-un mesaj pe Twitter. „Este fără precedent”

„Este fără precedent şi absurd să nu se stabilească un termen al invitării şi nici al aderării Ucrainei”, denunţă Zelenski într-un mesaj postat pe Twitter.

„Se pare că nu există nicio voinţă de a invita Ucraina în NATO şi nici de a o face membră a Alianţei” Nord-Atlantice, denunţă şeful statului ucrainean.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…