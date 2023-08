Cutremur de magnitudine 4,8, joi după-amiază. În ce zonă a fost resimțit

În după-amiaza zilei de joi, un cutremur cu magnitudinea 4,8 a fost resimțit în Cipru.

Centrul Seismologic European Mediteranean a raportat că epicentrul cutremurului a fost localizat în regiunea maritimă dintre Turcia și Cipru.

Seismul a avut loc la o adâncime de 15.0 km.

???? Regional instrumental seismicity in Cyprus Region. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/VuNpwxNlNk

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 10-08-2023 19:31