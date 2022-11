Cum reacționează ucrainenii din zonele eliberate de ruși. VIDEO emoționant

Câteva clipuri în care aceștia sunt surprinși plângând de fericire au ajuns pe Internet.

La rândul lor, soldații ucraineni sunt copleșiți de emoție și epuizați.

“Iată un scurt clip cu ucrainenii eliberați care ne văd pentru prima dată. Am trăit asta toata ziua ieri (miercuri – n.red.) și cu o zi înainte! La fel ca sutele de oameni pe care i-am întâlnit, și noi am fost aproape copleșiți de emoție și oboseală. Am tras tare. Acesta este rezultatul, fețe fericite”, a scris un soldat pe Twitter.

