Indignare printre comentatorii ruși pro-război, după retragerea din Herson: „Care a fost marele plan?”

Susținătorul lui Putin și corespondentul de război Anastasia Kashevarova a scris pe rețelele de socializare: "Am mușcat o bucată uriașă, nu am putut să o înghițim și acum o dăm înapoi. Am dat înapoi Izyum, Balakleya, Liman. Care a fost marele plan?".

Ea a continuat: „Și oricum, ce înseamnă o „Victorie” pentru noi toți? Ce ar trebui să facem? Ce rezultate trebuie să obținem? Unde ar trebui să ajungem ca să fie clar - asta este, aceasta este Victoria?”.

"Nimeni nu știe. Cred că nu știu despre asta în Kremlin și nici în Ministerul Apărării", a mai spus Kashevarova.

Serghei Mardan, analist de război pentru ziarul Komsomolskaya Pravda, a declarat că „operațiunea militară specială” a Moscovei – așa cum este cunoscută în Rusia – „se încheie astăzi”.

"Și începe războiul lung. Crede-mă, va fi lung", a spus el.

Regiunea Herson a fost integrată în Federația Rusă prin decretul lui Vladimir Putin, în urma referendumurilor falsificate de la finalul lunii septembrie. Herson a fost primul și cel mai important oraș cucerit de ruși după invazia din 24 februarie. Renunțarea la capul de pod din dreapta Niprului închide posibilitatea avansării spre Nikolaev și Odesa.

