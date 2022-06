Cum arată acum Mariah Carey. Cântăreața a pierdut lupta cu kilogramele - GALERIE FOTO

În ciuda kilogramelor în plus și a vârstei pe care o are, cântăreața se îmbracă în continuare ca o adolescentă, purtând piese menite să atragă atenția.

Mariah Carey pare extrem de fericită în prezența iubitului său care este are doar 39 de ani. Nici vârsta și nici kilogramele în plus nu contează pentru cântăreața americană.

De-a lungul timpului, Mariah Carey a trecut prin mai multe transformări. Vedeta a trecut de la o siluetă suplă la una rubensiană. În ciuda dietelor ținute de-a lungul vieții, Mariah Carey nu a reușit să se mențină la o greutată constantă.

Mariah Carey deține nu mai puțin de cinci recorduri în industria muzicii. Cântăreața americană este prima artistă din istorie care a avut un single pe locul 1 în topul Billboard timp de patru decenii. Piesa „All I Want for Christmas Is You” continuă să bată record după record, în fiecare an.

Iubit cu 14 ani mai tânăr

Mariah Carey şi-a început idila cu dansatorul Bryan Tanaka încă de pe vremea când era logodită cu miliardarul James Packer. Cei doi au deja patru ani de relaţie.

Relația cu James Packer a fost presărată de despărțiri și împăcări și s-a încheiat definitiv în anul 2016.

Inelul de logodnă pe care Packer i l-a oferit lui Carey a fost numit cea mai scumpă bijuterie din toate timpurile deținută de o celebritate. Potrivit New York Post, unul dintre managerii lui Carey a vândut inelul în anul 2018 unui bijutier din Los Angeles pentru suma de 2,1 milioane de dolari.