Mariah Carey a relansat celebra piesă "All I Want for Christmas Is You" cu un videoclip nou

Mariah Carey a relansat celebra piesă "All I Want for Christmas Is You" printr-un videoclip nou, care a fost postat, vineri, pe YouTube.

Această melodie este veche de 25 de ani, fiind lansată în 1994, însă, în fiecare lună de decembrie ajunge în topul melodiilor din SUA (și nu numai).

De altfel, "All I Want for Chrismas Is You" se află acum pentru prima dată pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor de single-uri din Statele Unite, la 25 de ani de la lansarea sa oficială, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cântecul a fost lansat iniţial pe 1 noiembrie 1994 odată cu albumul "Christmas", dar nu a făcut obiectul unei lansări separate pe single şi nu putea din acest motiv să intre, în epocă, în acest clasament.

Deja popular în anii 1990 şi 2000, titlul a beneficiat de un nou avânt odată cu includerea sa pe coloana oficială a filmului "Love Actually" (2003), dar, mai ales, odată cu apariţia platformelor de streaming.

Luni, piesa se afla pe poziţia a treia în clasamentul mondial stabilit de platforma Spotify şi pe prima poziţie în Marea Britanie.

"All I Want for Christmas Is You" a beneficiat în acest an de o nouă campanie de promovare, odată cu relansarea albumului "Christmas".

Noul clip a folosit secvenţe înregistrate în timpul filmărilor de la videoclipul original, dar care nu au fost vizionate niciodată de publicul larg.

Apropierea Crăciunului, un turneu susţinut de Mariah Carey în Statele Unite şi utilizarea inteligentă de către artista americană a reţelelor de socializare au contribuit la această performanţă, propulsând acest cântec pe primul loc în topul Billboard şi devenit primul No. 1 al vedetei pop după o pauză de peste 11 ani.

Deşi Statele Unite au o îndelungată tradiţie în privinţa albumelor de Crăciun, este doar pentru a doua oară în istoria revistei Billboard, care publică acest clasament din 1940, când un cântec de Crăciun ajunge pe primul loc exact în această perioadă a anului, la 61 de ani după ce grupul The Chipmunks a reuşit o performanţă similară cu piesa "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)".

Cu 19 titluri ajunse pe primul loc în clasamentul vânzărilor de single-uri din Statele Unite în întreaga sa carieră, Mariah Carey se află acum la doar o lungime distanţă de recordul absolut în domeniu, care aparţine trupei The Beatles, cu 20 de cântece pe primul loc în topul Billboard.

"Am reuşit!", a scris pe Twitter artista americană, care a refuzat întotdeauna să dezvăluie anul naşterii sale (are 49 de ani sau 50 de ani), la aproape trei decenii după primul său No.1, single-ul "Vision of Love" (pe 4 august 1990).