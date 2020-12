Surpriza pe care Mariah Carey le-o pregătește fanilor, de Crăciun. „Am o poveste nemaipomenită”

Mariah Carey are deja un cadou de Crăciun pentru fani: un musical, în care a pus în scenă o poveste magică de sărbători. Şi a ţinut neapărat ca restul personajelor să fie nume grele în industria muzicală.

Mariah Carey: "Am o poveste nemaipomenită pe care vreau să v-o spun. Era Ajunul Crăciunului, iar anul 2020 a fost unul foarte dificil, aşa că Moş Crăciun a decis că sezonul sărbătorilor de iarnă trebuie să fie unul magic din care să nu lipsească prezenţa inegalabilei, Mariah Carey. Crăciunul acesta cu toţii avem nevoie de puţină magie. "

Mariah Carey şi prietenii ei au început să celebreze Crăciunul mai devreme, iar distracţia are la bază o melodie mai veche de-a cântăreţei, dar care în fiecare an e în top.

Mariah Carey: "Anul trecut, melodia "All I want for Christmas îs you" a fost pe primul loc în topul Billboard, din 200 de piese. Pentru mine a fost un lucru incredibil, pentru că am concurat cu artişti noi, cu nume mari în industria muzicală."

Melodia lansată acum 26 de ani a fost vândută în 16 milioane de copii şi este cea mai bine vândută piesă de Crăciun a unui artist feminin.

Perioada Crăciunului nu a fost tot timpul una fercită pentru artistă.

Mariah Carey: "Am iubit mereu Crăciunul şi abia aşteptam să vină. Am mai vorbit despre asta în cartea mea. În copilărie am trecut prin perioade mai puţin plăcute. Am amintiri cu momentele în care familia mea cu probleme mi-a stricat bucuria sărbătorilor. Nu a fost tocmai aşa cum vedeţi la televizor. "

Dar acum vrea să îşi ia revanşa. Aşa că a pus în scenă o poveste de Crăciun perfectă, cum o vedem în filme. Cântăreaţa joacă rolul celei mai bune prietene a lui Moș Crăciun, care trebuie să creeze o vacanță spectaculoasă, pentru a face toată lumea veselă. În unele scene apar şi gemenii artistei.

Mariah Carey: "Producţia e lansată într-o perioadă în care cu toţii avem nevoie de un imbold, să avem o părere mai bună despre viaţa noastră, având în vedere perioada prin care am trecut în ultimul an."