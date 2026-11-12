Așa că reapar în coșuri: cărțile de joc, plușurile și piesele de construit. Vânzările, dar și prețurile la această categorie sunt în creștere, iar tendința este confirmată și în alte țări.

Chiar dacă telefonul și tableta nu le sunt străine, Antonia și Petra, două surori din Sibiu, au acces limitat la aceste dispozitive. Așa că în camera lor am găsit zeci de jocuri și jucării „clasice”.

Copiii se întorc la jocurile clasice

Copil: „Mă pot juca cu Petra. Și mama și cu tata știu și ei regulile și atunci se pot juca și ei cu noi.”

Părinții spun că au crescut cu aceleași jocuri și își aduc aminte și acum de sania lui Piticot.

Lucian Sandu, tatăl fetițelor: „Petrecem și noi timp împreună cu ele, se bucură și ele și uite-așa trece timpul și nu pun mâna pe telefon, nu deschid televizorul.”

De altfel, tot mai mulți părinți, îngrijorați de orele pierdute de copiii lor în fața ecranelor, caută să cumpere mai degrabă jucării tradiționale.

Copil: „Mama mea e în situația asta. Că stau cam mult pe tabletă și pe telefon. Am multe plușuri acasă.”

Corespondent PROTV: „În doar 5 ani, cantitatea de jucării importată de țara noastră a crescut cu aproximativ 40%. Iar dacă ne uităm la categoriile căutate de români în ultima vreme, vedem un interes crescut pentru jucăriile de construcție. Acelea cu mai multe piese care trebuie asamblate, dar și pentru jocurile de societate și puzzle-uri. Care, pentru că există cerere, s-au scumpit potrivit Institutului de Statistică. Cărțile de joc cu aproximativ 30%, iar păpușile cu 15 procente.”

Cererea ridică prețurile jucăriilor

La mare modă în acest sezon este o jucărie cât se poate de simplă: slime-ul.

Comerciant: „Îl caută și copiii mici și copiii mari, aș putea spune. E antistres clar.”

Și jucăriile de tip squishy sunt apreciate pentru că sunt moi și pot fi strânse cu ușurință în pumni.

În Marea Britanie, jucăriile tradiționale au contribuit la cel mai puternic avans al pieței din ultimii zece ani. Până în octombrie, vânzările au crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Geoff Sheffield, președintele Asociației Comercianților de Jucării din Marea Britanie: „O astfel de jucărie îi îndepărtează pe copii de ecrane și îi încurajează să petreacă timp creând ceva, stând liniștiți și punându-și imaginația la lucru. Este un lucru foarte bun.”

O anchetă Salvați Copiii arată că 62% dintre fetițele și băieții din România petrec cel puțin trei ore pe zi pe internet. Un sfert trec de 6 ore. Iar asta le afectează somnul, starea emoțională și relațiile cu ceilalți.