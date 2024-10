Netanyahu le cere libanezilor să lupte împotriva Hezbollah: „O bandă de tirani și de teroriști v-au distrus țara”

Presa de la Damasc susține că era doar un bloc locuit de civili.

Între timp, premierul Netanyahu a făcut un apel direct către poporul libanez. Le cere oamenilor să se întoarcă împotriva grupării șiite pentru a evita "distrugeri și suferințe” ca cele din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a lovit cu o rachetă clădirea dintr-un cartier din estul Damascului. Trei dintre etajele au fost complet distruse. Zeci de mașini din apropiere au fost și ele avariate.

Localnic: „Am auzit prima explozie, apoi a doua, a treia, una după alta. Am venit într-un suflet să vedem ce se întâmplă și când am ajuns am văzut doar un fum alb uriaș și toată această desfășuare de forțe”.

În urmă cu exact o săptămână, un alt atac a vizat aceeași zonă. Mai mulți oameni au murit, printre care și ginerele liderului Hezbollah - Hassan Nasrallah, ucis și el la finalul lui septembrie, în Beirut.

De altfel, de când a izbucnit războiul civil din Siria, în 2011, Israelul a efectuat sute de raiduri asupra ţării. Au vizat armata şi grupurile pro-iraniene, în special Hezbollah, care sprijină forţele guvernamentale siriene.

Ofensiva a continuat și asupra unor ținte din sudul Libanului, dar și din Beirut. Mai mult, au fost intensificate și operațiunile terestre din zona de graniță.

Contraamiral Daniel Hagari, purtător de cuvânt IDF: „Forțele noastre operează și localizează zeci de infrastructuri de luptă subterane, dar care nu au reușit să se întindă pe teritoriul țării noastre. Cercetăm și distrugem (tunelurile). Aseară, am localizat și nimicit un tunel de aproximativ 25 de metri lungime care se străbătea circa 10 metri de graniță, în zona Marwahin din sudul Libanului, chiar lângă teritoriul statului Israel, lângă Zarit”.

Oficialul armatei israeline a mai anunțat că, până acum, cel puțin 50 de membri ai mișcării Hezbollah au fost uciși în atacurile din Liban. Printre ei, cel mai probabil, și Hashem Safieddine, considerat de mulți succesorul de drept la șefia grupării șiite.

În schimb, cel care, între timp, a preluat la nevoie conducerea Hezbollah, i-a transmis un mesaj sfidător premierului israelian.

Naim Kassem, lider interimar al Hezbollah: „Netanyahu spune că vrea revenirea coloniștilor (la casele lor din nord), noi îi spunem că numărul persoanelor strămutate se va dubla, va fi mai mult decât dublu”.

După ce săptămâna trecută, premierul Benjamin Netanyahu a făcut apel la popor iranian, ca să se ridice împotriva ayatollahului și a regimului dictatorial de la Teheran, acum, vine cu un îndemn similar si pentru libanezi.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Acesta este un mesaj pentru poporul libanez. Vă mai amintiți când țara voastră era numită 'perla Orientului Mijlociu'? Eu îmi amintesc. Dar ce s-a întâmplat cu Libanul, între timp? O bandă de tirani și de teroriști l-au distrus. Asta s-a întâmplat. Popor al Libanului, eliberați-vă țara de Hezbollah pentru ca acest război să se poată termina. Eliberează-ți țara de Hezbollah, pentru ca țara voastră să poată prospera din nou, iar generațiile viitoare, copiii libanezi și israelieni să nu cunoască niciun război, nicio vărsare de sânge și să trăiască, în sfârșit, împreună, în pace”.

Însă, în ciuda atacurilor constante venite din Israel, din ultimele trei săptămâni, Hezbollah a rămas în picioare și încă pare să mai aibă resurse suficiente pentru a ataca diverse regiuni israeliene. Marți, mai multe bombe au lovit portul din Haifa, unde cel puțin 12 oameni au fost răniți.

